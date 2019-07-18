Проглотил вилку мужчина в Московской области

Мужчина пытался вызвать рвоту через нажатие вилкой на корень языка. Однако эксперимент обернулся неприятной случайностью. Пациента прооперировали.

Послеоперационный период у пациента протекал гладко

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 34-летний пациент. Из анамнеза известно, что мужчина пытался вызвать рвоту через нажатие вилкой на корень языка. Однако эксперимент обернулся неприятной случайностью — столовый прибор мужчина проглотил.

«При поступлении общее состояние больного удовлетворительное. Врачи выполнили необходимые исследования, в том числе — рентген органов брюшной полости, которые подтвердили факт наличия столового прибора в желудке. В экстренном порядке пациент оперирован, выполнена верхне-срединная лапаротомия, гастротомия и извлечение инородного тела», — рассказал главный врач Красногорской больницы №1 Минздрава МО Константин Соболев.

Он отметил, что послеоперационный период у пациента протекал гладко. Мужчина выписан на 5-е сутки домой в удовлетворительном состоянии.

Источник: Глас народа