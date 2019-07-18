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Паре геев удалось усыновить двоих мальчиков в России

16:45 18.07.2019 Фото: Pixabay
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Сотрудники соцслужбы ответят за халатность по уголовной статье. «Супруги» пропагандируют нетрадиционные отношения, о чем в соцзащите знали.

Паре геев удалось усыновить двоих мальчиков в России
Мужчина с 2010 года воспитывает двух малышей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Как полагает следствие, сотрудники отдела социальной защиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Следком

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