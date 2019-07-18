Пальмовое масло лишат льгот

Масло снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с него льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%.

Россияне не раз обращались к власти о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла

«Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Государственной Думе обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов. В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть 8 законопроектов, в осеннюю – 18 законодательных инициатив», — рассказал Вячеслав Володин.

Также, по его словам, на встрече обсуждался вопрос льготного обложения налогом на добавленную стоимость (с 20% до 10%) плодово-ягодной продукции, в том числе винограда. По оценкам министерства финансов это сэкономит отрасли порядка 20 млрд рублей.

«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.

Он отметил, что предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в Российской Федерации, которые будут попадать под льготное налогообложение.

Вместе с этим обсуждались обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. «По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы», — рассказал Вячеслав Володин.

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался широкий круг законодательных инициатив – в том числе о горячем питании в школах, изменения в Градостроительный кодекс, другие законопроекты из приоритетной законотворческой повестки Государственной Думы и Правительства РФ.

Источник: ГД