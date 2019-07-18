«Похоронили» заживо из-за ошибки в системе ЗАГСа жителей Кировской области

Уведомления о смерти разослали по ошибке, а их имущество оказалось выморочным и должно было перейти в собственность Яранского городского поселения.

Жители сообщают, что пришло 525 уведомлений о смерти

Депутат Яранской городской Думы Вадим Кабанов рассказал об уведомлении жителей о том, что они считаются мертвыми.

Жителям Яранска пришли письма от городской администрации о том, что они считаются мертвыми, а их имущество является выморочным и переходит в собственность Яранского городского поселения. Кабанов рассказал, что некоторые из получивших уведомления пережили серьезный стресс, пришли в администрацию и узнали, что их разослали по ошибке.

В связи с техническим сбоем базы данных уведомления с приглашением наследников владельцев земельных участков обратиться в администрацию были разосланы ошибочно. Ошибочно было направлено 25 уведомлений. Администрацией Яранского городского поселения гражданам направлены письма с опровержением и с извинениями. По данному факту проводится служебная проверка, — объяснил глава администрации Яранского городского поселения Николай Зыков.

Жители сообщают, что пришло 525 уведомлений. Администрация утверждает, что 25.

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Источник: Прогород