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«Похоронили» заживо из-за ошибки в системе ЗАГСа жителей Кировской области

14:00 18.07.2019 Фото: Pixabay
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Уведомления о смерти разослали по ошибке, а их имущество оказалось выморочным и должно было перейти в собственность Яранского городского поселения.

Похоронили заживо из за ошибки в системе ЗАГСа жителей Кировской области
Жители сообщают, что пришло 525 уведомлений о смерти

Депутат Яранской городской Думы Вадим Кабанов рассказал об уведомлении жителей о том, что они считаются мертвыми.

Жителям Яранска пришли письма от городской администрации о том, что они считаются мертвыми, а их имущество является выморочным и переходит в собственность Яранского городского поселения. Кабанов рассказал, что некоторые из получивших уведомления пережили серьезный стресс, пришли в администрацию и узнали, что их разослали по ошибке.

В связи с техническим сбоем базы данных уведомления с приглашением наследников владельцев земельных участков обратиться в администрацию были разосланы ошибочно. Ошибочно было направлено 25 уведомлений. Администрацией Яранского городского поселения гражданам направлены письма с опровержением и с извинениями. По данному факту проводится служебная проверка, — объяснил глава администрации Яранского городского поселения Николай Зыков.

Жители сообщают, что пришло 525 уведомлений. Администрация утверждает, что 25.

Ранее мы писали о том, что в системе работы ЗАГСов по всей стране произошел массовый сбой. В Нововятском районе не выдавали свидетельства о рождении и смерти.

Источник: Прогород

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