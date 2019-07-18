СБУ задержал причастного к крушению Boeing в Донбассе в 2014 году

Следователи Украины продемонстрировали снятое на телефон видео, на котором показано, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук». СБУ установил лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке.

Посол России в Нидерландах заявил, что Украина прикрывается выдумками о катастрофе

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Он продемонстрировал снятое на телефон видео, на котором, по утверждению СБУ, показано, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке», — приводит слова Маякова агентство «Украинские новости».

Маяков заявил, что спустя три года СБУ удалось задержать этого человека при пересечении границы. Он добавил, что мужчина отбывает наказание на Украине.

По его словам, СБУ «расследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению». Также Маяков подчеркнул, что ополченцы, причастные к транспортировке ЗРК «Бук», будут осуждены на Украине за терроризм.

Необъективное следствие

Ранее в Кремле заявили, что не считают следствие и суд по делу объективными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва предлагала совместную работу, но международная следственная группа отказала в этом.

В российском МИД призвали расследователей сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.

Отмечается, что качество «доказательств» следственной группы говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.

В свою очередь, посол России в Нидерландах Александр Шульгин в интервью РИА Новости заявил, что Украина прикрывается выдумками о катастрофе.

Источник: РИА Новости