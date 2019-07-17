Что должно быть в домашней аптечке?

Кажется, что в доме есть все, что нужно, до тех пор, пока не случится травма или заболевание. Для того чтобы быть во всеоружии, нужно знать о том, какой минимальный набор должен быть в каждой домашней аптечке.

Бывают ситуации, когда в доме ты один и нужно оказать помощь самому себе. Для этого, лучше всего иметь под рукой все самое необходимое

Хорошо, когда в доме есть родственники или друзья, которые могут оказать первую помощь, сбегать в аптеку или вызвать врача. Но бывают ситуации, когда в доме ты один и нужно оказать помощь самому себе. Для этого, лучше всего иметь под рукой все самое необходимое.

Высокая температура

Спровоцировать высокую температуру могут различные факторы — от вирусов и бактерий до пищевого отравления или хирургических манипуляций. Под рукой нужно держать:

— парацетамол (для детей)/ аспирин (строго от 12 лет)

— свечи парацетамол

— ибупрофен

Если температура вызвана вирусной инфекцией, то первыми помощниками будут: терафлю/ колдрекс и т.п.

Резкая боль

Боль далеко не всегда можно перетерпеть, и болевой шок может доставить серьезные проблемы нервной системе и организму в целом. При различных симптомах необходимо различное лечение:

Головная боль:

— цитрамон/ анальгин/ аспирин/ ибупрофен

Спазмы мышц:

— Но-шпа/ спазмалгон

Сердечные боли:

— корвалол/ нитроглицерин

Давление

Резкие скачки давления, пониженное и повышенное давление могут представлять серьезные неудобства и опасность для жизни:

Пониженное давление:

— кордиамин

— аммиак/ нашатырный спирт (при обмороке)

Повышенное давление:

— Капотен/ анаприлин

Отравление

Отравления также бывают разной природы, но в быту чаще всего случаются пищевые отравления. Основной задачей становится выведение токсичных веществ из организма, здесь на помощь приходят:

— активированный уголь

— энтеросгель

— смекта

— мезим

В случае обезвоживания организма (рвота, понос), восполнить солевой баланс в организме помогает регидрон, кора дума и зверобой, а так же лоперамид. Слабительные: лист сенны, дюфалак

Аллергия

Даже если вы не являетесь аллергиком и у вас вовсе никогда не наблюдалось аллергии на какие-либо медикаменты, пищу, кремы и так далее, в доме все же стоит держать антигистаминные средства. Во-первых, для себя, поскольку никогда не знаешь, как может отреагировать организм на привезенную другом гуаву или мидии. Кроме того, тем, кто бывает у вас в гостях, или вашим соседям так же может понадобиться срочная помощь.

— супрастин/ зиртек

— тавегил/ фенистил и т.п.

Ушибы, порезы, ссадины

Царапины и ссадины кажутся нам настолько простыми, что иногда не уделяя их заживлению должного внимания, мы можем занести в рану инфекцию. Чтобы этого не произошло, необходимо иметь в аптечке дезинфицирующие средства:

— перекись водорода 3%

— йод, зеленка

— марганцовка

— спирт (к примеру, муравьиный)

Для ослабления боли в первые минуты можно приложить солевую грелку, которую также можно приобрести в аптеке.

Ожоги

Бытовые ожоги — одни из самых частых кожных повреждений. Для того чтобы ослабить боль и способствовать выздоровлению тканей, необходимо иметь:

— пантенол/ бепантен/ декспантенол

— левомеколь

— актовегин/ солкосерил

Глаза

Нередко в глаза попадает мелкий мусор, песчинки, ресницы, различные пушинки и мелкие насекомые. Для промывания можно использовать:

— крепкую заварку черного чая

— сок алоэ

— солевой раствор 0,9%

При коньюктевите — сульфацил натрия (альбуцид)

Антисептик для кожи и слизистых

Антисептические средства широкого спектра действия помогут и при воспалении горла, и для обработки ран, и при гинекологических заболеваниях:

— мирамистин/ октенисепт

Боль в горле

Несмотря на то, что боль в горле не является серьезным заболеванием, приносит она немало проблем. Для быстрого лечения необходим комплексный подход: полоскание, орошение слизистой, рассасывание пастилок и таблеток:

— фурацилин (полоскание)

— гексорал (спрей)

— лизобакт, пастилки Стрепсилс, Доктор Мом (рассасывание)

Успокоительные средства

Нередко при появлении какого-либо заболевания повышается тревожность. Для сохранения спокойного состояния при моральных потрясениях, а также при сильных болях можно принимать:

— валерианы/ пустырника настойки

— травы: мяту перечную/ душицу/ мелиссу

— ново-пассит/ персен/ глицин

Помимо различных медикаментов, в аптечке должны быть:

— стерильные бинты, вата, бактерицидный пластырь, пластырь обычный (рулон)

— жгут, эластичный бинт

— пипетки, шприцы

— термометр, тонометр