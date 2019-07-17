Что должно быть в домашней аптечке?

Хорошо, когда в доме есть родственники или друзья, которые могут оказать первую помощь, сбегать в аптеку или вызвать врача. Но бывают ситуации, когда в доме ты один и нужно оказать помощь самому себе. Для этого, лучше всего иметь под рукой все самое необходимое.
Высокая температура
Спровоцировать высокую температуру могут различные факторы — от вирусов и бактерий до пищевого отравления или хирургических манипуляций. Под рукой нужно держать:
— парацетамол (для детей)/ аспирин (строго от 12 лет)
— свечи парацетамол
— ибупрофен
Если температура вызвана вирусной инфекцией, то первыми помощниками будут: терафлю/ колдрекс и т.п.
Резкая боль
Боль далеко не всегда можно перетерпеть, и болевой шок может доставить серьезные проблемы нервной системе и организму в целом. При различных симптомах необходимо различное лечение:
Головная боль:
— цитрамон/ анальгин/ аспирин/ ибупрофен
Спазмы мышц:
— Но-шпа/ спазмалгон
Сердечные боли:
— корвалол/ нитроглицерин
Давление
Резкие скачки давления, пониженное и повышенное давление могут представлять серьезные неудобства и опасность для жизни:
Пониженное давление:
— кордиамин
— аммиак/ нашатырный спирт (при обмороке)
Повышенное давление:
— Капотен/ анаприлин
Отравление
Отравления также бывают разной природы, но в быту чаще всего случаются пищевые отравления. Основной задачей становится выведение токсичных веществ из организма, здесь на помощь приходят:
— активированный уголь
— энтеросгель
— смекта
— мезим
В случае обезвоживания организма (рвота, понос), восполнить солевой баланс в организме помогает регидрон, кора дума и зверобой, а так же лоперамид. Слабительные: лист сенны, дюфалак
Аллергия
Даже если вы не являетесь аллергиком и у вас вовсе никогда не наблюдалось аллергии на какие-либо медикаменты, пищу, кремы и так далее, в доме все же стоит держать антигистаминные средства. Во-первых, для себя, поскольку никогда не знаешь, как может отреагировать организм на привезенную другом гуаву или мидии. Кроме того, тем, кто бывает у вас в гостях, или вашим соседям так же может понадобиться срочная помощь.
— супрастин/ зиртек
— тавегил/ фенистил и т.п.
Ушибы, порезы, ссадины
Царапины и ссадины кажутся нам настолько простыми, что иногда не уделяя их заживлению должного внимания, мы можем занести в рану инфекцию. Чтобы этого не произошло, необходимо иметь в аптечке дезинфицирующие средства:
— перекись водорода 3%
— йод, зеленка
— марганцовка
— спирт (к примеру, муравьиный)
Для ослабления боли в первые минуты можно приложить солевую грелку, которую также можно приобрести в аптеке.
Ожоги
Бытовые ожоги — одни из самых частых кожных повреждений. Для того чтобы ослабить боль и способствовать выздоровлению тканей, необходимо иметь:
— пантенол/ бепантен/ декспантенол
— левомеколь
— актовегин/ солкосерил
Глаза
Нередко в глаза попадает мелкий мусор, песчинки, ресницы, различные пушинки и мелкие насекомые. Для промывания можно использовать:
— крепкую заварку черного чая
— сок алоэ
— солевой раствор 0,9%
При коньюктевите — сульфацил натрия (альбуцид)
Антисептик для кожи и слизистых
Антисептические средства широкого спектра действия помогут и при воспалении горла, и для обработки ран, и при гинекологических заболеваниях:
— мирамистин/ октенисепт
Боль в горле
Несмотря на то, что боль в горле не является серьезным заболеванием, приносит она немало проблем. Для быстрого лечения необходим комплексный подход: полоскание, орошение слизистой, рассасывание пастилок и таблеток:
— фурацилин (полоскание)
— гексорал (спрей)
— лизобакт, пастилки Стрепсилс, Доктор Мом (рассасывание)
Успокоительные средства
Нередко при появлении какого-либо заболевания повышается тревожность. Для сохранения спокойного состояния при моральных потрясениях, а также при сильных болях можно принимать:
— валерианы/ пустырника настойки
— травы: мяту перечную/ душицу/ мелиссу
— ново-пассит/ персен/ глицин
Помимо различных медикаментов, в аптечке должны быть:
— стерильные бинты, вата, бактерицидный пластырь, пластырь обычный (рулон)
— жгут, эластичный бинт
— пипетки, шприцы
— термометр, тонометр