Массаж. Лечит или калечит?

В процессе массажа улучшается кожное дыхание, стимулируется работа сальных и потовых желез, что приводит к улучшению внешнего вида и продлению молодости кожи

Все мы знаем, что массаж полезен для здоровья. С его помощью можно исправить осанку, расслабить защемления мышц, снять нервное напряжение, добиться похудательного эффекта и многое другое. Чем же он так хорош, и как выбрать то, что нужно?

Чем хорош массаж

С помощью профессионального массажа можно избавиться от отечностей и болей в мышцах, он может помочь расслабиться, или наоборот, взбодриться. Однако, непрофессиональный подход может нанести серьезные увечья!

Работоспособность мышц после массажа увеличивается в 3-7 раз. Именно поэтому, профессиональные спортсмены посещают массажистов регулярно. А за спортсменами международного уровня и вовсе «закреплены» массажисты, которые сопровождают их в поездках и на соревнованиях. Кроме того, в процессе массажа улучшается кожное дыхание, стимулируется работа сальных и потовых желез, что приводит к улучшению внешнего вида и продлению молодости кожи.

Комплексный подход в массаже способен помочь при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной и репродуктивной систем. Так же он полезен при расстройствах сна и неврастении.

Виды массажа

Существует множество видов и техник массажа, однако, к основным можно отнести:

1) спортивный

2) гигиенический

3) косметический

4) медицинский

Спортивный массаж применяют для улучшения физической формы (до и после спортивных состязаний; иногда и во время них), успех спортсмена сильно зависит от работы массажиста.

Гигиенический — рекомендуется для общего укрепления здоровья и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Косметический массаж повышает кожно-мышечный тонус, что приводит к улучшению цвета кожи, увеличению ее упругости, гладкости и плотности.

Медицинский — является эффективным средством для лечения многих заболеваний. Проходить его необходимо курсами дважды в год. В этой области выделяется еще три вида массажа:

— классический;

— рефлекторный (этот вид массажа способен лечить заболевания внутренних органов, обучаются ему отдельно);

— точечный (воздействие оказывается на биологически активные точки (БАК); это очень тонкая наука, в которой необходимо учитывать время суток, сезон, интенсивность воздействия).

Нужно отметить, что сеанс точечного массажа значительно дороже, чем сеанс классического, однако он имеет меньше противопоказаний и способен творить чудеса.

Кому запрещен массаж

Не смотря на широкий спектр показаний к массажу, противопоказаний так же не мало:

— склонность к кровотечениям

— тошнота, рвота, боли в животе

— наличие доброкачественных и злокачественных образований

— высокая температура

— воспаленные и увеличенные лимфатические узлы

Как правильно выбрать массажиста

1. Обращаясь к массажисту просите его показать сертификаты и медицинские дипломы с лицензиями, относящимися непосредственно к массажу. Обычного медицинского образования в этом деле не достаточно.

2. Посмотрите на внешний вид массажиста: наличие у него халата; отсутствие колец на пальцах; отсутствие лака на ногтях.

3. Профессионал не станет во время процедуры «болтать» с вами, он должен дать вам максимально расслабиться.

4. Массажист не должен отвлекаться от процедуры на звонки, разговоры с коллегами и т.д..

5. Причинение боли. В европейских видах массажа боль недопустима, однако, в восточных техниках она может присутствовать.

Новые методы массажа. Какой выбрать?

1. Стоун-терапия (массаж горячими камнями) отлично подходит при неврастении и нарушениях сна. За счет тепла, оказываемого определенное время на биологически активные точки, этот необычный вид массажа легко приводит к внутреннему балансу. Для достижения хорошего эффекта достаточно проводить сеанс стоун-терапии один раз в неделю (в течение 1- часов).

2. Глубокий мышечно-рефлекторный массаж. Этот вид массажа сочетает в себе: рефлекторно-сегментарный, классический и мануальный.

3. Плантарный массаж (массаж стоп). Его сила заключается в том, что на поверхности стоп огромное количество БАК, все функции и системы организма отражаются на наших стопах. Навредить себе практически невозможно, а самомассаж приятен и эффективен. Продолжительность его может быть от 3 до 25 минут.

4. Лимфодренажный массаж. Такой массаж часто делают на лицо, однако, для достижения оздоравливающего эффекта нужно проводить так же и массаж всего тела. Эта процедура снимает отечность, подтягивает кожу. Хорошо подходит для детей.

5. Скульптурирующий массаж (эстетический). Уникальность заключается в том, что он способен и нарастить мышечную массу, и уменьшить толщину подкожного жира. Курс массажа длится 8 сеансов, за это время можно уменьшить объем талии на 3-5 см, и снизить вес на 3-5 кг.

Выбирайте массаж исходя из своих потребностей и оздоравливайтесь с умом.