Жизнь потрепала. Потерял зубы

Чаще всего используются в случае полной утраты зубов, но и при частичной потере возможна установка съемного протеза

Потеря зубов — весьма неприятный, доставляющий массу неудобств, процесс, приводящий к нарушению речи, сложности при употреблении пищи. С возрастом либо по причине травмы, как бы этого не хотелось, многим приходится сталкиваться с процедурой протезирования зубов.

На данный момент, современные технологии в протезировании продвинулись довольно эффективно. Они позволяют заменить отсутствующие зубы искусственными протезами так, что практически не заметна разница между ними, ни внешне, ни по своим функциональным способностям. Возможность самостоятельно снимать и надевать стоматологическую конструкцию — является плюсом зубных протезов.

Все зубные протезы подразделяются на категорию съемных и не съемных. Первые из вышеупомянутых пациент самостоятельно может вставлять и доставать, вторые же устанавливаются на долгий промежуток времени и являются несъемной конструкцией. Поговорим поподробнее про каждый из двух видов.

Съемные протезы

Чаще всего используются в случае полной утраты зубов, но и при частичной потере возможна установка съемного протеза. К использованию такого протеза необходимо привыкать определенное время, он требует постоянной чистки и ухода за собой после каждого приема пищи. Физиологическая нагрузка при жевании ложиться на поверхность десны, а не на челюстную ткань, в связи с этим необходимо привыкнуть к необычным ощущениям.

Съемные протезы подразделяются на полные, условно-съемные и частично-съемные. Полные протезы изготавливаются по индивидуально подобранным слепкам и заменяют целый ряд зубов. Условно-съемные чаще всего устанавливают при потере одного зуба, а частично съемные при потере нескольких зубов. Последние из вышеперечисленных подразделяются на несколько типов: бюгельные, пластинчатые, нейлоновые, иммедиантпротезы, все они различаются материалом, из которого изготавливаются и разным ценовым диапазоном. Для того чтобы продлить срок службы съемного зубного протеза, обязательно необходимо соблюдать правила по уходу за ним.

Несъемные протезы

Данный вид протезирования применяется, когда потеряно незначительное количество здоровых зубов: один-два зуба подряд. Без повреждения конструкции снять ее невозможно, именно поэтому протезы называются несъемным, фиксация в ротовой полости постоянная. Чаще всего, материалами из которых изготавливаются данные протезы, являются: керамика, металлокерамика и различные сплавы металлов (золото-паладиевый, кобальто-хромовый и др.).

Виды несъемных протезов:

Коронки. Помогают восстанавливать физиологические способности зуба (речь, жевание). Они способны полностью имитировать и воссоздавать цвет и форму родного зуба, надеваясь по типу колпачка.

Мосты. Это жесткое соединение нескольких коронок между собой. Для крепления данного типа конструкции используются два зуба, подвергающиеся обтачиванию, на которые и крепится непосредственно сам мост. Возможна установка не только на свои зубы, но и на импланты. Заменить таким образом возможно не более двух отсутствующих зубов.

Вкладки. Несъемный вид протеза, который способен имитировать часть зуба, восстанавливая его форму и функциональную способность. Могут быть изготовлены из различных металлов, керамики, композитных материалов.

Виниры. Довольно популярный вид несъемных протезов, позволяющий в считанные часы получить «голливудскую» улыбку. Виниры восстанавливают не только функциональную способность зуба, но и привносят эстетическую составляющую. Для установки винира, в отличие от коронки, зуб обтачивается не полностью, а лишь его верхний слой. Изготавливаются из керамики и композитных материалов.

Импланты. Довольно новый метод несъемного протезирования, заключающийся во вживлении импланта в кость десны. А уже после, на сам имплант устанавливается несъемный протез. Эта технология позволяет не спиливать соседние зубы для установки моста.

Один из главных минусов несъемного протезирования-необходимость обточки здоровых, неповрежденных зубов, которые вынуждены воспринять всю нагрузку на себя. Для установки несъемных протезов имеется целый ряд противопоказаний.

Какой вид зубного протеза выбрать для себя, решать только вам. Невозможно назвать какой-то один способ протезирования лучшим, все зависит от конкретной ситуации, клинической картины и финансовых возможностей клиента. Совместно с врачом обязательно получится подобрать компромиссное решение и достигнуть желаемого результата. Главное, иметь представление обо всех видах зубных протезов.