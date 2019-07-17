Подготовка могилы к зиме: что сделать?

к зиме стоит осушить и закрыть все имеющиеся вазоны, убрать элементы декора, все эти действия помогут сберечь атрибуты

По мере возможности всем приходиться совершать определенный ритуал посещения кладбища. Ухаживая и содержа в опрятном внешнем состоянии могилу, мы отдаем дань памяти родным, родственникам и знакомым. Но не всегда и не всем известно, как правильно облагораживать и держать место захоронения в достойном виде, как подготовить могилу к зиме, установить памятник или же обновить ограждение. В данной статье мы постараемся подробнее рассмотреть все нюансы ухода и расскажем, как правильно подготовить могильное место к зиме.

Подготовка памятника к зиме

Самое главное в предзимней подготовке — это то, что весной она поможет сохранить силы и время. С чего же начать?

• Могильные насаждения. Необходимо заняться старыми растениями, выкорчевать и собрать пожухшую траву, разровнять почву. Стоит тщательно осмотреть надгробный холмик на предмет трещин, нор грызунов, чтобы с приходом весны талые воды не попали внутрь и не покосили надгробие. Необходимо утрамбовать землю, можно посадить ранний газон, который весной придаст могиле свежий и ухоженный вид.

• Памятник. Лучше всего ставить памятник в мае, когда произойдет усадка грунта и земля полностью оттает. Это поможет избавиться от лишних проблем с деформацией фундамента и движения памятника.

Если памятник уже стоит, то его необходимо подготовить. Деревянный крест следует обработать олифой еще до сезона дождей. Укрывать чем-либо в зиму дерево специалисты не советуют из-за возможного образования конденсата.

А вот памятники из натурального камня или крошки можно укрыть водонепроницаемым материалом.

Но перед этим их необходимо обработать специальным составом, похожим на воск, это защитит памятник от предстоящего перепада температур, которые могут спровоцировать сколы и трещины.

Если микротрещины уже имеются, следует воспользоваться грунтовкой и шпатлевкой. Следует отметить, что полировать изображение на памятнике ни в коем случае не стоит, это не приводит к блеску, а лишь стирает его. Также к зиме стоит осушить и закрыть все имеющиеся вазоны, убрать элементы декора, все эти действия помогут сберечь атрибуты.

• Территория. Необходимо отчистить и вымести территорию от опавшей листвы и веток. Могильную ограду очистить от паутин, протереть от пыли и грязи влажной тряпкой. Отправляясь на кладбище, не забудьте взять с собой мусорные мешки, перчатки и необходимый для уборки инвентарь.

Правила поведения на кладбище

Немного разобравшись с подготовкой могилы к зиме, стоит вспомнить основные правила поведения на кладбище, ведь это особое место.

Могилу принято украшать живыми цветами, но не у всех есть финансовая возможность и достаточное количество времени, чтобы обновлять цветы. Именно поэтому популярностью пользуются искусственные цветы, ничуть не менее красивые, но более практичные, удобные.

Особые нормы существуют как для рабочих, так и для посетителей. Работники кладбища должны одеваться в опрятную одежду и строго соблюдать похоронный этикет. Посетителям же нельзя шуметь, заниматься вандализмом и находиться в состоянии алкогольного опьянения. Употребление спиртного считается нарушением порядка. Под запретом также разведение костров, выгул животных.

Официально существует документальная статистика, в которой записывают ответственное за местом захоронения лицо, обязующееся ухаживать и приводить в надлежащее состояние могилу. Стоит знать, что любые намерения переделать или установить новое загробное сооружение должны быть оговорены с администрацией кладбища.

Необходимо соблюдать стандарты оформления могилы и в установке ограды. Она должна быть невысокой, без острых пик и опасных украшений.

Могилу можно украсить многолетними цветами. Старайтесь подбирать низкорослые растения, образующие густой ковер. Стоит помнить, что цветы должны быть не требовательны к поливу и освещению. А посадив несколько разных сортов растений, можно добиться непрерывного цветения, что позволит могиле иметь всегда опрятный внешний вид.

Если вы задумали посадить на захоронении дерево, оно должно быть посажено по определенным правилам и по договоренности с администрацией кладбища. Минимальным расстоянием до могилы считаются 4-5 метров, с такого расстояния, разрастаясь, дерево не будет мешать.

Помните, что существуют денежные штрафы и административные взыскания за нарушения правил поведения на кладбище.