Что делать, если крыша протекает?

Советы по ремонту крыши, если она протекает

Крыша дома является главным заградителем внутренних помещений любого строения. На нее приходятся всевозможные климатические напасти: в теплое время года на нее обрушиваются дожди и солнце, зимой – снег, который образует ледяную шапку. Такие воздействия изнашивают кровельное покрытие, заставляют терять ее герметичность и выполнять основную функцию – защищать от непогоды. Вследствие этого появляются места протечки, в которые вода попадает внутрь дома. Возникает вопрос, как можно обеспечить более долгий срок службы кровли и можно ли предпринять попытки ее реанимировать?

Для начала необходимо определить причину возникновения протечки, чтобы ее локализовать. Основных причин выделяют четыре:

1. Износ материала. У каждого материала, предназначенного для укладки на крышу, существует свой срок эксплуатации. По его истечению, начинают возникать проблемы, даже несмотря на его качество и цену. Сначала — это маленькие трещины, но со временем они увеличиваются, и осадки проникают внутрь здания без каких-либо преград.

2. Механическое воздействие. Неаккуратность при установке, когда случайно падает тяжелый предмет на кровлю, или хулиганские действия, или сильный град могут существенно потрепать материал.

3. Брак в кровельном материале. Необходимо выбирать материалы проверенного производителя, у которого есть многолетний опыт работы в данной сфере, а также, желательно, ознакомиться с отзывами других покупателей о приобретаемом товаре.

4. Неквалифицированный монтаж перекрытия. При установке перекрытия на крышу, необходимо придерживаться технологического плана, сделать правильный каркас под кровлю – обрешетку, и укладывать материал, согласно стандартам.

Определить место протечки не всегда просто. Самый простой способ – внимательно осмотреть крышу изнутри дома после дождя. Если у вас покатая крыша, то мокрое место будет находиться гораздо ниже отверстия, через которое попадает вода. Без демонтажа покрытия найти точное место протечки очень сложно. Но когда данная точка определена, дело остается только за ремонтом.

Варианты ремонта

Рассмотрим варианты ремонта наиболее распространенных видов кровли: рулонный материал и листовой.

Листовые перекрытия, такие как черепица и шифер, отремонтировать достаточно легко. Необходимо определить места протечки и заменить данные секции. Если на поверхности есть мелкие трещины, то их можно замазать герметиком. Когда вода попадает внутрь через места крепежа, то его стоит поменять на другой, с долговечными шайбами на каучуковой основе. Там, где перекрытие покрылось ржавчиной, стоит зачистить это место металлической щеткой и нанести герметик.

С рулонным сырьем дела обстоят немного труднее. Кроме того, что материал не обладает большим сроком эксплуатации (около 5 лет), так еще и трудность заключается в последовательном высушивании материала при ремонте. Поврежденные участки кровли вырезаются, сушатся и покрываются битумом – абсолютно водонепроницаемым материалом. Главная особенность данного мелкого ремонта – это полное исключение попадания жидкости на заменяемый участок крыши.

Кроме всего прочего, очень важной составляющей в борьбе с протечками служит уклон крыши дома. Чем больше наклон у крыши, тем быстрее с нее сходят осадки в идее снега и дождя, не задерживаясь на ней. Дома с плоской крышей полностью оставляют на своей поверхности жидкость, которая исчезает только под воздействием тепла. Застаиваясь на кровле, вода медленно, но верно, нарушает целостность материала, из которого выполнено перекрытие. Решение об обустройстве угла поката крыши необходимо принимать на этапе проектирования здания. Однако если строительство закончено, а данная проблема все равно остается, то стоит дополнительно оснастить крышу разуклонкой. Сделать покатый навес на существующей крыше или произвести цементно-песчаную стяжку.

Протекание крыши малоприятное и довольно частое явление. Но паниковать и бить тревогу не стоит. Данную проблему можно решить своими силами, главное действовать оперативно. Поиск места протечки и ее ликвидация – два шага по спасению потолка вашего дома. Конечно, на такой ремонт требуется приложить некоторые усилия и потратить время, однако это обойдется заметно дешевле, чем заменять покрытие полностью.