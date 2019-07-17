Эвакуация: Стало плохо людям на пожаре в общежитии в центре Бердска

Из окон на третьем этаже валит дым

17 июля около 19.00 в центре Бердска произошел пожар в жилом доме. Загорелась одна из комнат в общежитии №44 на ул. Ленина. Жильцы выбили окна на третьем этаже, чтобы не задохнуться от дыма. Прибывшие на место происшествия пожарные установили лестницу для эвакуации людей. Но их вывели через подъезд.

Несколько человек обратились за медицинской помощью.

— Три женщины сидят в «скорой» их прямо трясет, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

В толпе зевак, видимо, соседи погорельцев говорят, что горевшая комната была крайне захламлена мусором. Впрочем, пока официального подтверждения этой версии нет. Дознаватели отдела надзорной деятельности установят истинную причину пожара.

Когда подъехали пожарные машины, открытого огня уже не было — только шел дым из окна квартиры, где произошел пожар.

За 17 июля в Бердске произошло два пожара. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на среду полностью выгорел частный дом вместе с надворными постройками в Южном микрорайоне на ул. Майской. От огня пострадала и соседняя усадьба. Ночной пожар на площади около 600 кв. метров тушили более 5 часов.

На данный момент с начала 2019 года в Бердске произошло 204 пожара.

Людям из горевшего дома понадобилась помощь медиков

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия

На пожаре люди испытали шок