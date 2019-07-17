Затопило дороги после непродолжительного дождя в Бердске

Непогода не принесла городу особых проблем. Но ливни с грозами обещают синоптики еще на несколько дней.

Ул. Боровую залило после ливня

Вечером 17 июля улицы Бердска вновь затопило после непродолжительного ливня. Под водой оказались некоторые дороги, например, на улицах Боровой, Рогачева, Ленина и других, сообщают «Курьер. Среда. Бердск» читатели. Но критической ситуацию назвать нельзя — угрозы транспорту и людям вода не представляет. Она постепенно уходит с проезжей участи.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Бердска не поступало сообщений о проблемах из-за ливня. Такая же относительно благоприятная картина была и после вчерашнего ливня, который шел около 5 часов. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 16 июля судьбой города интересовались в главке МЧС по Новосибирской области. Доложили: все спокойно. При том, что в Новосибирске непогода принесла немало бед — более 2000 домов оказались обесточены, несколько крыш протекли, дороги затоплены.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дождливая погода продержится в Бердске несколько дней. В ночь на 18 июля ожидается гроза, которая будет продолжаться весь четверг. Температура днем будет держаться на уровне 22 градусов тепла, ночью — около 16-18 градусов. Дожди прекратят поливать Бердск с понедельника, 22 июля. Однако через день грозы и ливни вновь вернутся в Бердск.