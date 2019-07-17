Затопило дороги после непродолжительного дождя в Бердске

Вечером 17 июля улицы Бердска вновь затопило после непродолжительного ливня. Под водой оказались некоторые дороги, например, на улицах Боровой, Рогачева, Ленина и других, сообщают «Курьер. Среда. Бердск» читатели. Но критической ситуацию назвать нельзя — угрозы транспорту и людям вода не представляет. Она постепенно уходит с проезжей участи.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу Бердска не поступало сообщений о проблемах из-за ливня. Такая же относительно благоприятная картина была и после вчерашнего ливня, который шел около 5 часов. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 16 июля судьбой города интересовались в главке МЧС по Новосибирской области. Доложили: все спокойно. При том, что в Новосибирске непогода принесла немало бед — более 2000 домов оказались обесточены, несколько крыш протекли, дороги затоплены.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дождливая погода продержится в Бердске несколько дней. В ночь на 18 июля ожидается гроза, которая будет продолжаться весь четверг. Температура днем будет держаться на уровне 22 градусов тепла, ночью — около 16-18 градусов. Дожди прекратят поливать Бердск с понедельника, 22 июля. Однако через день грозы и ливни вновь вернутся в Бердск.