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Затопило дороги после непродолжительного дождя в Бердске

19:10 17.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Непогода не принесла городу особых проблем. Но ливни с грозами обещают синоптики еще на несколько дней.

Затопило дороги после непродолжительного дождя в Бердске
Ул. Боровую залило после ливня

Вечером 17 июля улицы Бердска вновь затопило после непродолжительного ливня. Под водой оказались некоторые дороги, например, на улицах Боровой, Рогачева, Ленина и других, сообщают «Курьер. Среда. Бердск» читатели. Но критической ситуацию назвать нельзя — угрозы транспорту и людям вода не представляет. Она постепенно уходит с проезжей участи.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Бердска не поступало сообщений о проблемах из-за ливня. Такая же относительно благоприятная картина была и после вчерашнего ливня, который шел около 5 часов. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 16 июля судьбой города интересовались в главке МЧС по Новосибирской области. Доложили: все спокойно. При том, что в Новосибирске непогода принесла немало бед — более 2000 домов оказались обесточены, несколько крыш протекли, дороги затоплены.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дождливая погода продержится в Бердске несколько дней. В ночь на 18 июля ожидается гроза, которая будет продолжаться весь четверг. Температура днем будет держаться на уровне 22 градусов тепла, ночью — около 16-18 градусов. Дожди прекратят поливать Бердск с понедельника, 22 июля. Однако через день грозы и ливни вновь вернутся в Бердск.

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