Изменить Конституцию предложил Володин

По его мнению, базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Но положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности. Но это должно происходить через механизмы качества демократии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

12 декабря прошлого года исполнилось 25 лет Конституции России. Четверть века — срок, который нас обязывает к анализу пройденного пути. Поэтому предложил проанализировать, как Конституция работает сегодня c учётом требований времени. Оценить, что мы можем сделать для дальнейшего повышения эффективности её принципов и норм,написал статью под названием «Живая Конституция развития»

председатель Государственной Думы Вячеслава Володин. «Курьер. Среда. Бердск» приводит оригинал обращения спикера Госдумы:

Позднее конкретизировал ряд своих предложений по обеспечению баланса ветвей власти. Тема вызвала достаточно большой резонанс. В этой связи в данной статье хотел бы подробнее раскрыть свою позицию.

Российская Конституция была принята в 1993 году в крайне тяжёлое и сложное для страны время. Было очень важно, что Конституция определила путь и приоритеты развития России как сильного, демократического и правового государства. Государства, которое утверждает и защищает права и свободы человека и гражданина. Защищает национальный суверенитет и общественное согласие. Ставит в качестве базового принцип социального государства, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Сегодня очевидно, насколько большое значение имело всенародное голосование за принятие Конституции. Насколько большую роль она сыграла в стабилизации обстановки в стране, преодолении тяжёлого политического кризиса и сохранении территориальной целостности государства. Как её нормы и принципы способствовали последующему укреплению и социально-экономическому восстановлению России, создавали условия для её стабильного развития.

Да, многие конституционные принципы удалось реализовать далеко не сразу. В 90-е годы ряд принципиальных положений Конституции оставались скорее декларациями и намерениями. Но принципиально важно, что они были зафиксированы в Основном законе страны. И это во многом позволило затем начать возрождать страну, восстанавливать силу и единство государства и общества, социальную справедливость.

Это ещё раз доказывает, насколько большое значение имеют не только непосредственно конституционные нормы, но и те принципы и ценности, которые заложены в Основной закон и предопределяют его жизнеспособность, потенциал развития страны. Именно опираясь на такой правовой фундамент и дух Конституции, за минувшие десятилетия нам многое удалось сделать.

Данный вывод особенно важен и актуален, поскольку время постоянно идёт вперёд. Сегодня перед страной возникают новые вызовы. А стратегические задачи развития требуют ещё большей эффективности их решения.

Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции.

Ответить на соответствующие вопросы крайне важно. Согласно социологическим исследованиям, именно соблюдение и максимально полная реализация конституционных прав граждан — прежде всего социальных прав — являются безусловным приоритетом для общества.

В частности, реализация принципов социального государства, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, которые установлены статьей 7 Конституции, — это ключевой запрос общества к конституционной системе. Это запрос на социальную справедливость.

Безусловно, речь не идёт об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны. И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона.

Данный подход полностью соответствует распространённой в мировой конституционной практике доктрине «живой Конституции», необходимость реализации которой в нашей стране постоянно подчеркивает председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин.

Даже при неизменности основных положений Основного закона их содержание и смысл, актуальное наполнение постоянно развиваются. Для этого на основе Конституции создана система законодательства, которая расширяется и совершенствуется. Важна и роль Конституционного суда, который непосредственно актуализирует Конституцию, применяя в её трактовке различные правовые доктрины, такие как конституционная идентичность нации или необходимость поддержания доверия к закону.

Если говорить о принципах социального государства, то очевидно, например, что конституционно закреплённые понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» не только не имеют чёткого теоретического и правового описания, но, кроме этого, они динамичны и могут меняться со временем. Достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад — это совершенно разное наполнение этих понятий. Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад. Требования выше. Стандарты современнее. Начиная от продолжительности жизни и качества инфраструктуры и заканчивая новыми технологиями, их возможностями, свободным доступом к ним, безопасностью.

Государство понимает это, когда ставит новые национальные цели развития, повышения качества жизни, образования, здравоохранения, развития цифровой экономики, экологического благополучия. Ведь нормы и формулировки Конституции не изменились, а то, что мы в них вкладываем, чего ждём, — представление об этом существенно расширилось.

Одновременно принципиально важно оценивать реализацию норм Конституции не только в существующем законодательстве, но и в том, которое должно быть разработано в ближайшие годы. Это касается новых сфер технологического и социально-экономического развития, которые на сегодняшний день в правовом плане ещё не урегулированы. Речь идёт, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях, робототехнике. Во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека, конституционных принципов.

Мы обязательно должны анализировать эти вопросы, работая в ближайшие годы над формированием современного и передового законодательства в данных сферах.

В свою очередь, обеспечивать на практике нормы социального государства могут и должны прежде всего именно согласованные действия всех ветвей и органов власти.

Представляя интересы граждан, парламент законодательно определяет оптимальные формы реализации конституционных принципов, в том числе в меняющихся новых условиях и вызовах. Задача исполнительной власти на практике реализовать эти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей. В свою очередь — под парламентским контролем.

Вот почему особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации.

Почему это так? Больший баланс властей не сводится к задаче обеспечения сдержек и противовесов. Главное, что он должен обеспечивать, — это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма. Качество демократического правления, которое, в свою очередь, как раз и необходимо для максимально полной реализации прав и конституционных основ.

Демократия — это процедура, поэтому, чем больше процедур взаимодействия и контроля властей фиксирует и определяет Конституция, тем более эффективным может быть государственное управление. Вот почему именно такого рода поправки в Конституцию могут быть целесообразны.

Собственно говоря, по этому пути уже и развивается российская конституционная модель. Так, совершенно правильно были сделаны шаги по внесению изменений в Конституцию в 2008 году. Речь идёт о поправках в пункт «в» статьи 103 и пункт «а» статьи 114 Конституции РФ, которыми были установлены нормы об обязанности Правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

Таким образом, направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти. И это даёт результат. Мы видим, что выросла ответственность Правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль за принимаемыми решениями.

Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчёта Правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.

Также было бы правильно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании Правительства Российской Федерации. Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.

Но формирование самого Правительства на практике, исходя из опыта моей работы и в Правительстве Российской Федерации, и Администрации Президента, осуществляется самим председателем Правительства. Президент Российской Федерации принимает решение о составе Правительства по представлению председателя Правительства (пункт «д» статьи 83, часть 2 статьи 112 Конституции РФ, а также статья 9 ФКЗ «О Правительстве РФ»), но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.

При внесении предложений председателем Правительства по кандидатурам будущих членов Правительства для назначения Президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций.

В соответствии с Конституцией и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя Правительства, заместителей председателя Правительства и федеральных министров.

В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.

Наличие возможности представительной власти высказать своё мнение главе государства по предлагаемому составу Правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов Правительства. И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Таким образом, главный вывод и формула актуализации Конституции состоят в следующем. Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности. Но это должно происходить через механизмы качества демократии, процедурную насыщенность баланса и взаимодействия властей, требуемую для достижения конституционных целей, в частности целей социального государства.