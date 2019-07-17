Заподозрила пожар на мусорной свалке города жительница Бердска

Комиссия не нашла признаков возгорания. Полагают, что бдительная бердчанка приняла дым из дачной трубы за горение мусора. Полигон ТКО не горит в Бердске уже год.

пожаров, бомжей и маргиналов на бердской свалке нет, есть только чайки и оршуны

Вечером во вторник в Единую дежурно-диспетчерскую службу Бердска поступило сообщение от жительницы города о пожаре на мусорной свалке. Бердчанка сфотографировала дым в районе городского полигона твердых коммунальных отходов. Об «инциденте» сразу доложили мэру Бердска Евгению Шестернину. С утра 17 июля на свалку выехала комиссия. Но следов горения не нашла.

По словам и. о. директора муниципального предприятия «СпецАвтоХозяство» Константина Букреева, никакого пожара не было. Свалка не горит уже почти год. Тем более, что в среду вечером в Бердске шел проливной дождь. Комиссия тоже не нашла следов пожара — ни запаха гари, ни дыма, рассказал начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

— Все проверили, ничего не нашли. Как свалка могла гореть, если дождь шел пять часов. Но звонок был. Может, кто-то на соседних дачах печку топил или баню — дымок поднимался в районе свалки. Комиссия не нашла признаков горения, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев.

Он отметил, что бердская свалка не горит с прошлого лета — ни одного возгорания. Последний раз серьезный пожар на полигоне ТКО был в августе 2018 года. Тогда новость о том, что Бердск заволокло дымом от свалки стала федеральной. В Бердск приезжал руководитель главка МЧС по Новосибирской области генерал Виктор орлов, который вместе с главой года Евгением Шестерниным докладывал в Москву, как идет борьба с горящим мусором.

Полностью ликвидировать возгорания на бердском полигоне твердых коммунальных отходов удалось благодаря правильному захоронению мусора, привлечению компетентных специалистов и новой форме работы в САХ.

О том, как получилось жить без пожаров и без убытков мусорной свалке Бердска — в ближайшее время в репортаже «Курьер. Среда. Бердск».