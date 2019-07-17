Передавать долги за ЖКХ коллекторам запретила Госдума

Законопроект предлагает конкретизировать ст. 155 Жилищного кодекса РФ и установить прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Депутаты Госдумы в течение недели собираются принять в третьем чтении закон

Депутаты Госдумы в течение недели собираются принять в третьем чтении закон, устанавливающий запрет на передачу требования оплаты долгов за ЖКХ коллекторам. Об этом журналистам оскоблил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Надеемся, что на этой неделе мы дойдем до этого законопроекта и рассмотрим его в третьем чтении. Это проект о запрете на передачу требования платы долгов по ЖКХ коллекторам. Мы этот закон инициировали, вносили, в ближайшее время рассмотрим в третьем чтении», — сообщил С.Неверов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторским агентствам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Законопроектом предлагается конкретизировать ст. 155 Жилищного кодекса РФ и установить прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Как отмечается в поправках ко второму чтению, запрет на передачу права работать с задолженностями третьим лицам не устанавливается в случае уступки права (требования) вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, созданным товариществом собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Указанные лица в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора об уступке права (требования) обязаны уведомить в письменной форме собственника, нанимателя жилого помещения в многоквартирном доме (МКД) об уступке права (требования). Собственник, наниматель жилого помещения в МКД вправе не исполнять обязательство по погашению просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги указанным лицам до предоставления им уведомления об уступке права (требования) по возврату такой задолженности», — уточняется в документе.

Законопроект внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»).

Источник: АГН Москва