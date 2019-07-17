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Ядовитые «Мальдивы» Сибири проверит прокурор Новосибирска

16:15 17.07.2019 Фото: из открытых источников
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Прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ядовитые Мальдивы» Сибири проверит прокурор Новосибирска
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Напомним, Сибирская генерирующая компания выставила круглосуточный пост охраны на территории золоотвала ТЭЦ-5. Это связано с тем, что так называемые «новосибирские Мальдивы» стали очень популярны у любителей красивых фото — люди незаконно проникали на территорию объекта ради шикарного кадра на фоне голубого озера.

Теперь же этим местом заинтересовались в прокуратуре и организовали проверку.

— В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Ведомости НСО

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