Ядовитые «Мальдивы» Сибири проверит прокурор Новосибирска

Прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Сибирские Мальдивы манят блогеров

Напомним, Сибирская генерирующая компания выставила круглосуточный пост охраны на территории золоотвала ТЭЦ-5. Это связано с тем, что так называемые «новосибирские Мальдивы» стали очень популярны у любителей красивых фото — люди незаконно проникали на территорию объекта ради шикарного кадра на фоне голубого озера.

Теперь же этим местом заинтересовались в прокуратуре и организовали проверку.

— В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Ведомости НСО