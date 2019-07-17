Стучать по арбузу советует Роспотребнадзор

В ведомстве рассказали, как выбрать «правильную» ягоду. Например, если внутри арбуза много белых семечек, значит, его «кормили» нитратами. О применении повышенных доз азотных удобрений может говорить большое число желтых и белых прожилок в его мякоти.

Сжимать арбуз, ожидая характерный треск, не имеет смысла

Первое — по ягоде надо постучать. Если звук очень звонкий, арбуз до конца не вызрел. Если глухой — наоборот перезрел. У «правильного» арбуза звук должен быть не звонким и не глухим, а средним, гулким и напоминающим вибрацию.

Второе — на самом арбузе не должно трещин и побитостей, его корочка не должна быть блестящей. Глянцевая корка, как правило, у неспелых арбузов. А в процессе созревания она становится матовой. Также на корочке должно быть одно «земляное пятно» ярко-желтого цвета. Если оно яркое, арбуз убрали с поля вовремя.

Третье — не стоит оценивать спелость арбуза по высохшему хвостику, ведь даже если его срезали на поле зеленым, за время транспортировки до покупателя (3-4 дня) хвостик все равно высохнет. Да и сжимать арбуз, ожидая характерный треск, тоже не имеет смысла, поскольку ягода хрустит при надавливании единожды. И если она уже сдавливалась, например, при транспортировке, второй раз она уже не хрустнет.

Четвертое — у продавца должны быть документы на арбузы, в том числе те, в которых написано, где он был выращен, и подтверждающие его безопасность и качество.

Пятое — если внутри арбуза много белых семечек, значит, его «кормили» нитратами, и в итоге мякоть созрела, а семена — нет. О применении повышенных доз азотных удобрений может говорить большое число желтых и белых прожилок в его мякоти.

И еще — если опустить арбуз в воду, а он утонет, значит, он перезрел.

Источник: РГ