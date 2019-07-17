Отмывают после дождя мокрые дороги в Бердске

Дождь вымыл дороги города

Вчера, 16 июля, по Новосибирской области прошли сильные дожди. Погодные условия даже стали причиной множественных автомобильных пробок и заторов. Сегодня по улицам Бердска проехали поливомоечные машины ЗИЛ.

— Это не «плохая помывка». Это значит, что по улице Островского в нашем любимом Бердске ехали наши муниципальные местные ЗИЛы, которые дорогу мыли, а дорога мокрая после дождя. Вопрос: зачем мыть дорогу, если она мокрая? Я ехал пристегнутый в машине, смотрел, как все это дело производится и смеялся, как наши деньги расходуются. У меня авторегистратора нет. Там проезжали сотни автомобилей, наверняка кто-нибудь снял, как это все происходит, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» житель города Александр.

Помывка дорожного полотна после дождя — это, прежде всего, необходимая мера, которая позволяет удалить все загрязнения, образовавшиеся во время выпада осадков.

— Что значит «после дождя моются дороги?». Хотите сказать, что дождь дороги помыл? Или все-таки из-за дождя грязь натекла — с газонов где-то высоких, с обочин на дороги. Все дороги грязные, которые надо помыть. Каким образом еще эту грязь убрать? Подождать, пока она высохнет, присохнет и скоблить лопатами? Либо пока она еще раскисшая размыть? — интересуется в ответ директор УЖКХ Максим Совбанов.

В некоторых случаях «поливалки» работают даже во время сильного ливня — такой принцип позволяет расходовать воду экономичнее. Стоит понимать, что дождь лишь прибивает к земле пыль, в то время, как поливальная машина ее смывает с улицы.