К строительству вокзала в Бердске приступит в июле РЖД

«Стоит колом» строительство нового бердского вокзала

На протяжении нескольких месяцев бердчане беспокоятся: когда начнется долгожданная реконструкция вокзала Бердска? Горожане обеспокоены тем, что стройка «стоит колом» и с нетерпением ждут ее возобновления. Западно-Сибирская железная дорога РЖД ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» 16 июля. Так, в настоящее время проект «Реконструкция вокзального комплекса «Бердск» с адаптацией для маломобильных пассажиров» проходит государственную экспертизу. После положительного заключения которой, необходимо будет получить разрешение на строительство. Только после этого можно будет приступать к работам. Строительство на объекте начнется приблизительно с июля по сентябрь 2019 года, об этом сообщает начальник отдела ЗСЖД Артем Вырезков.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев подтвердил слова Артема Михайловича и рассказал об этом «Курьер. Среда Бердск».

— На данный момент подготовительные работы уже выполнены. На территории вокзала рабочая бригада успела выкопать котлован, поставить металлический забор и вырубить деревья. Сейчас составляются необходимые документы для строительства нового вокзала и остается только подождать, — отметил Каравайцев.

Проект предусматривает увеличение площадей вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Данный подход позволит обеспечить предоставление качественных услуг, выполнение требований транспортной безопасности, доступ для маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и перрона, а также создание инфраструктуры для пассажиров автомобильного транспорта.

Напомним, что 26 ноября «РЖДстрой» объявлял электронный конкурс с предварительным квалификационным отбором на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.

Итоги конкурса подведены в Москве 11 декабря 2018 года. К участию в торгах были допущены две компании — ООО «СпецСтрой» и ООО ТрансСигналСтрой». Начальная и максимальная стоимости контракта была равна 8 515 824 рублей, но признанный победитель конкурса ООО «ТрансСигналСтрой» снизил стоимость контракта до 8 513 228 рублей.

Автор видео Виталий Чуев

