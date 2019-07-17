БЭМЗ времен СССР вспомнил лидер коммунистов в Бердске

Сергей Бессонов, проработавший на заводе почти 20 лет, собрал альбом-историю о БЭМЗе и людях, трудящихся на нем.

Сергей Бессонов с альбомом к 60-летию БЭМЗ

В этом году крупнейшее промышленное предприятие Бердска празднует свой юбилей. В марте бердскому электромеханическому заводу исполнилось 60 лет. За этой датой скрыта большая история целого поколения. Уже шесть десятков лет БЭМЗ занимается изготовлением изделий точной механики и электромеханики. Спектр направлений деятельности на предприятии очень широк: ежедневно работники усердно трудятся над производством продукции для космического оборудования, изготавливают детали для гражданской и военной авиации, занимаются проектированием и производством нестандартного оборудования, выпускают электротовары потребительского назначения.

В советское время деятельность БЭМЗ была засекречена. Над внутренним производством всегда был строгий надзор, изделия передавались «под роспись», сохранять и передавать какие-то данные о работе завода было запрещено. Речи о самовольном фотографировании объектов и процессов работы также не могло быть. Поэтому фотографий советского периода, отображающих деятельность завода так мало — по большей части они носили только отчетный характер и передавались в узких кругах.

Но кроме непосредственной работы над изготовлением изделий, сотрудники БЭМЗа всегда старались находить время на общественную деятельность, чтобы укрепить отношения в коллективе и просто отдохнуть в неформальной обстановке. В фотографиях, сделанных на туристических слетах БЭМЗа или совместном праздновании мероприятий можно увидеть другую сторону завода — его лица. Людей, которые посвящали жизнь работе на этом предприятии, которые умели находить радостное в мелочах и которые всегда знали, что они трудятся во благу обществу, и делали это со всем усердием.

Бывший работник БЭМЗ, а ныне — лидер КПРФ Бердска Сергей Евгеньевич Бессонов посвятил работе на предприятии почти двадцать лет. За 7 лет работы на БЭМЗе прошел все ступеньки карьеры инженера-конструктора, возглавив отдел надежности. В этом году Сергей Бессонов решил создать альбом к 60-летию завода, включив в него фотографии из личного семейного архива Бессоновых — Натальи Васильевны и Сергея Евгеньевича.

-Цель появления альбома проста и благородна: рассматривая фотографии, вы должны не только вспомнить тех, кто работал когда-то рядом с вами, но и ощутить собственную сопричастность к тем великим делам, которые совершал наш народ, создавая то, что в сегодняшних учебниках истории называется «Ракетно-ядерным щитом социалистической Родины, — пишет автор.

А следом как будто извиняясь, добавляет: «к сожалению, на БЭМЗе нельзя было ничего фотографировать по соображениям сохранения гостайны, зато за пределами производства — пожалуйста! Поэтому наш альбом состоит, в основном из коллективных фотографий, снятых в тех или иных условиях отдыха. Смотрите и вспоминайте тех, кого нет».

На первой странице Сергей Бессонов разместил не фотографию, а аккуратно вырезанную из газеты статью Дмитрия Титова «Привет, земляки», приуроченную ко дню космонавтики и обращенную отчасти к работникам бердского электромеханического завода: «…Но вернемся в родной Бердск: наш БЭМЗ тоже славно потрудился для космоса. С конца 70-ых годов прошлого века именно здесь выпускались гироскопы и другие незаменимые изделия, входящие в состав системы управления космических аппаратов, системы управления разгонного блока ракеты-носителя «Протон» и комплексов для управления орбитальными космическими станциями».

— Раньше, в советское время, — говорит Сергей Евгеньевич, — на заводе трудилось девять с половиной тысяч человек, сейчас только полторы. В 1980-е годы в ОГК работало 220 человек, а если вместе с отделом Надежности и отделом Стандартизации посчитать, то получится около 250.

В подтверждение этих слов Сергей Бессонов разворачивает вторую страницу альбома. На ней — две фотографии, сделанные с разницей в 10 лет: в 1999 и в 2009 годах. На второй фотографии количество присутствующих заметно поубавилось — конечно, кто-то просто не нашел возможности, а кто-то уже ушел из жизни.

Но Сергей Евгеньевич не хочет своим альбомом навеять на людей тоску о прошедшем времени, о былой эпохе советского БЭМЗа, скорее, наоборот — большинство страниц альбома заполнили фотографии счастливых лиц молодых девушек и юношей. Коллективные фото членов конструктивных бюро, народные шествия, загородные выездки, квартирники, праздники. И, конечно же, турслеты, проводившиеся по возможности раз в полгода — зимой и летом. Очень важную роль играли рабочие выезды: например, в подсобное хозяйство «Бураново», на которые отправляли без исключения всех рабочих, независимо от должности и отдела.

Несколько разворотов Сергей Бессонов посвящает политическому строю СССР «Интересно, все-таки, жили мы при СССР», «А потом великая страна — СССР распалась». «…при капитализме тебя никто не пошлет никуда, кроме как — за ворота предприятия, уволив. А при социализме ты знаешь, что твоя очередь ехать в Сталинград еще не подошла и… спокойно отправляешься штурмовать «Бураново».

Альбом Сергея Бессонова это, в первую очередь, взгляд одного человека, взгляд «изнутри» и его личная история, с которой он желает обратиться к людям, некогда разделившим с ним тяжелый заводской труд. Проблемы и открытия, с которыми он сталкивался за время работы на предприятии. Это маленький островок эпохи, который представляет собой единое целое, и, в то же время, является частью чего-то неизмеримого.