Закрыл торговый центр «Эдем» в Академгородке из-за нарушений пожарной безопасности суд Новосибирска

Но на время устранения недочетов. ТРК выполнил только те требования МЧС, с которыми был согласен, а с которым согласен не был – остались. Например, детский досуговый центр продолжал работать, на лестничных площадках не установили пожарные оповещатели.

Для того, чтобы возобновить торговлю, ТРК должен приостановить работу расположенного на 3 этаже детского досугового центра

Новосибирский областной суд подтвердил решение о приостановке работы торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Эдем», который не выполнил несколько требований МЧС, связанных с пожарной безопасностью здания. Для того, чтобы возобновить торговлю ТРК, недавно ставший одним победителей объявленного мэрией Новосибирска конкурса, должен приостановить работу расположенного на 3 этаже детского досугового центра, установить пожарные оповещатели на лестничных площадках, а также увеличить количество выходов на кровлю здания.

ООО «Эдем» пытался обжаловать в апелляционной инстанции решение о приостановке деятельности ТРК, которые в апреле 2019 года вынес Советский районный суд. Оно было принято по иску прокуратуры Новосибирской области, добивавшейся с ноября 2018 года приостановки деятельности торгово-развлекательного комплекса. Ранее отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Новосибирску выявил в «Эдеме» ряд нарушений требований пожарной безопасности.

«Практически все они к судебному заседанию 16 июля были устранены, – уверял суд генеральный директор ООО «Эдем» Владислав Плотников. – Никаких проблем с безопасностью в «Эдеме» не существует».

В то же время в ходе судебного заседания выяснилось, что ТРК выполнил только те требования МЧС, с которыми был согласен, а с которым согласен не был – остались. В то же время, как оказалось, в «Эдеме» не была приостановлена работа детского досугового центра, который расположен на 3 этаже. Кроме этого, на лестничных площадках не были установлены пожарные оповещатели, а также не было увеличено количество выходов на кровлю здания.

Как заявил представитель ответчика, здание ТРК было введено в эксплуатацию до вступления в силу правил, согласно которым детская игровая площадка в здании должна находиться на этаже, однако не выше второго. Малое количество выходов на крышу здания (проектом предусмотрено девять, но фактически их работает только три) ответчик объяснял, что это нарушает проект здания, а не пожарную безопасность.

Отсутствие оповещателей в «Эдеме» оправдывают тем, что их отсутствие допускается проектным решением. При этом обоснованность такого решения на суде подтвердил представитель МЧС, привлеченный к процессу в качестве третьего лица.

Впрочем, с аргументами ТРК «Эдема» прокуратура Новосибирской области была категорически не согласна. Но и суд также не принял серьезность доводов ответчика.