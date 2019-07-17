Судится за сломанный трактор мусорная свалка Бердска с поставщиком из Красноярска

Челябинский трактор для утилизации мусора купили за 5 млн рублей еще в 2017 году, но он вышел из строя, не отработав и полгода. Теперь полигон ТБО платит за аренду чужого транспорта.

Константин Букреев исполняется обязанности директора САХ, пока его начальников судят за растрату

В арбитражном суде Новосибирской области 22 июля состоится третье заседание по иску муниципального предприятия «СпецАвтоХазяйство» из Бердска. САХ, в чьем ведении находится городская мусорная свалка, судится с поставщиком из Красноярска из-за трактора, который не проработал и полгода — менее половины гарантийного срока.

Трактор челябинского производства, купленный за 5 млн рублей, выделенных из городского бюджета, в сентябре 2017 года, окончательно встал в феврале 2918-го. С тех пор «СпецАвтоХозяйство» вынуждено для правильной утилизации мусора на полигоне твердых бытовых отходов привлекать арендованную технику.

— В районе четвертого цилиндра появился характерный стук, который при дальнейшей эксплуатации может привести к серьезным поломкам. Мы начали переписываться и перезваниваться с поставщиком. Из Красноярска запросили топливную аппаратуру, которую мы отправили им. Обещали прислать специалиста, который поставил бы аппаратуру на место и послушал бы, что стучит. По моему убеждению, ее никто не ремонтировал — вернулась грязная и без следов вскрытия. Красноярцы обвинили нас в том, что мы неправильно эксплуатируем, что используем некачественное топливо. После этого мы поставили аппаратуру на трактор и вообще не смогли его завести, — рассказал историю вопроса и. о. директора САХ Константин Букреев.

Между тем, по его словам, трактор — это одна из основных единиц на полигоне ТБО. Сейчас на свалке работает один собственный трактор и один наемный. То есть муниципальное предприятие терпит убытки. Когда гарантийный срок в один год подходил к концу, Букреев обратился за помощью к юристам бердской мэрии и те составили претензию. С этого момента гарантийный срок остановился. А САХ заказал независимую экспертизу мотора. Эксперт сделал вывод: причиной поломки является некачественная сборка двигателя. То есть случай гарантийный.

Но и после этого Красноярск не отреагировал. Тогда Бердск обратился в арбитражный суд. На первое заседание ответчик не явился. Второе попросил перенести и назначить судебную экспертизу. Ее результаты должны огласить на третьем заседании в понедельник.

На кону стоят бюджетные миллионы и возможность продолжать работать, не тратя деньги на наемную технику.

Константин Букреев стал исполнять обязанности директора «СпецАвтоХозяйства», когда его начальники Софья Солопова и Сергей Оленич угодили на скамью подсудимых. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обоих обвиняют в растрате. По версии следствия, Солопова незаконно выплатила Оленичу 1,3 млн рублей в виде зарплаты как своему заму, а фактически он не выполнял никаких функций. Оленича устроили в САХ по рекомендации бывшего первого вице-мэра Александра Тужика.