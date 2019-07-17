Платить за мусор по числу баков предлагают в России

В Минприроды уточнили: в настоящий момент редактируют проект постановления о переходе на оплату «по факту» так, чтобы предусмотреть все слабые места системы.

Дефицит контейнерных баков (без учета внедрения раздельного сбора отходов) в России сейчас оценивается в 750 тыс. единиц

Исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин предложил взимать плату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 т или куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая «система платы за мусор не до конца справедлива» и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту», Минприроды начало прорабатывать этот вопрос. Однако участники рынка и чиновники с весны разводили руками на вопрос корреспондента ТАСС, как технически можно будет разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам. В июле в Telegram-каналах появилась информация, что правительство немного сменило направление и теперь обсуждает более реализуемую схему «по факту» — платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту» <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — сказал Макрушин.

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил ТАСС, что проект постановления пока не видел, однако считает механизм расчета стоимости «по факту» в том виде, в каком его понимает широкая аудитория, реализуемым. Он напомнил, что в мире есть положительный опыт работы такой системы, и в России она позволит справедливо экономить людям, которые «производят» меньше мусора.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин указал на другой нюанс. «Необходимо учитывать, что институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов. Причем, он может быть выше нормативного значения, то есть в отдельных случаях оплата «по факту» может привести к росту конечного платежа», — сказал он ТАСС.

Контейнеры на замке

Губайдуллин отметил, что идея в целом хорошая, и в мире действительно есть положительные примеры работы такой системы строго «по факту», однако это долгосрочная перспектива, которая требует инфраструктуры и изменений в законодательстве. «К этому многие развитые страны шли достаточно долго <…> Непонятен механизм одномоментного перехода на оплату «по факту», так как в большинстве регионов контейнерные площадки используются и юридическими лицами, что не всегда позволяет определить фактически образованный гражданами объем ТКО. Создание контейнерных площадок с закрытым доступом конкретных потребителей может частично решить указанную проблему, но в данном случае требуются дополнительные средства», — пояснил эксперт.

Если для создания системы «по факту» потребуются какие-то специальные контейнеры с ограниченным доступом жителей к ним, то самое время заняться приобретением таких бачков, считает Бурматов.

«Это очень хороший повод поменять контейнеры. Лучше закупать сейчас нормальные, которые позволят производить оценку объема или веса накопленных отходов <…> Я вижу в оплате «по факту» шаг вперед. Будет ли это последним шагом вперед — очевидно, нет, нам есть еще куда двигаться», — добавил он.

Ранее Макрушин заявлял, что дефицит контейнерных баков (без учета внедрения раздельного сбора отходов) в России сейчас оценивается в 750 тыс. единиц. Чтобы его восполнить, требуется около 9 млрд рублей. По словам исполнительного директора РЭО, власти обсуждают сейчас, как можно помочь регионам закупить это количество баков.

В Минприроды ТАСС уточнили, что в настоящий момент редактируют проект постановления о переходе на оплату «по факту» так, чтобы предусмотреть все слабые места системы. «Проект постановления в настоящее время дорабатывается по замечаниям ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти] и экспертного сообщества, в том числе, с целью нивелирования негативных эффектов при расчетах за фактическое образование ТКО. Большую роль в части контроля фактически образованных объемов ТКО должны сыграть управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления, послужив своеобразным метром между жителями и региональным оператором», — добавили в профильном ведомстве.

Реформа обращения с ТКО

Институт региональных операторов по вывозу мусора появился в России в рамках реформы мусорной отрасли. В ее ходе также была вынесена услуга по обращению с мусором отдельной строкой в платежной квитанции для жителей, чтобы сделать весь процесс прозрачным для людей.

Реформа отрасли стартовала в РФ с 1 января 2019 года, пока в нее не вошли 11 регионов по разным причинам. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Так, на переработку к 2024 году будет отправляться 36% мусора вместо 7% в 2019 году, согласно паспорту национального проекта «Экология».

Рост площади свалок представляет серьезную проблему для России. Ежегодно в стране образуется порядка 70 млн т бытового мусора. Совокупно мусорные полигоны в РФ, по словам заместителя главы Генпрокуратуры РФ Александра Буксмана, заняли площадь в 4 млн га, что сравнимо с размерами Нидерландов или Швейцарии.

Источник: ТАСС