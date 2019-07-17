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Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска

11:15 17.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Несколько поселковых дорог сейчас капитально ремонтируют и ликвидируют мешающие деревья с разрешения комиссии. Но под топор пошли и не попадающие в зону ремонта зеленые насаждения.

Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска
Клены считают сорными деревьями и борются с ними

В Новом поселке Бердска вырубают деревья вдоль проезжей части. Вполне законно. Несколько поселковых дорог начали ремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». А это предполагает расширение дорожного полотна и вырубку мешающих деревьев. Они не относятся к лесному фонду.

Сейчас капитально ремонтируют проезжую часть на улицах Новосибирской, Дзержинского, Пирогова и Энгельса.
— УЖКХ писало заявку на вырубку тех деревьев, которые будут мешать ремонту. Комиссия дала разрешение на вырубку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления природными ресурсами города Андрей Неустроев.

Но под шумок, вероятно, кто-то решил срубить деревья у дороги, не попадающей в зону ремонта. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали в редакцию фото опустевшей площадки у дома №20 на ул. Дзержинского. Ремонтируют дорожное полотно выше.

Андрей Неустроев пообещал уже 17 июля съездить на «место происшествия», чтобы выяснить законность ликвидации зеленых насаждений.
— Ремонт дороги идет выше — от ул. Пирогова до ул. Энгельса. У Дзержинского, 20 он не запланирован. Завтра проеду, посмотрю, — отметил Андрей Иванович.

Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска

На месте деревьев сейчас ровная площадка

Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска
Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска
Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска
Незаконно вырубили деревья вдоль дороги в Новом поселке Бердска
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От редакции

Накажут за вырубку?

Рома, 17 июля 2019 12:17
Сколько можно пилить деревья во дворах? Только что во дворе Островского 107 спилили никому не мешающие замечательные взрослые деревья и сразу же стало пусто , кто дает такие разрешения для чего?

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