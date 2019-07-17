Худшими политиками оказались главы Алтая и Калмыкии в России

По мнению политологов, Хасиков, несмотря на все спортивные заслуги, не смог показать себя эффективным управленцем, а Хорохордин пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации.

Бату Хасиков и Олег Хорохордин оказались неспособны на эффективный политический менеджмент

Главы Калмыкии и Алтая Бату Хасиков и Олег Хорохордин оказались неспособны на эффективный политический менеджмент, согласно оценке «Минченко консалтинг». Немногим лучше дело и у возглавляющего Санкт-Петербург Александра Беглова.

Главы Алтая и Калмыкии получили низшую оценку

Слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина. К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Согласно их июльскому рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», слабо отлаженный политический менеджмент — у команд Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Политический менеджмент врио глав регионов, назначенных в июне-июле 2019 года, — Игоря Бабушкина (Астраханская область), Махмуд-Али Калиматова (Ингушетия) и Михаила Развожаева (Севастополь) — эксперты не оценивали.

Евгений Минченко объяснил РБК низкую оценку Хасикова и Хорохордина тем, что им пока не удалось ярко проявить себя на фоне других врио губернаторов. По мнению политологов, Хасиков, несмотря на все спортивные заслуги, не смог показать себя эффективным управленцем, а Хорохордин пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации.

Политолог Екатерина Курбангалеева согласилась с оценками политического менеджмента от «Минченко консалтинг» за несколькими исключениями. Она полагает, что главы Сахалина и Петербурга по этому параметру должны попадать в самую слабую группу. Политолог Евгений Иванов называет провальной кампанию Беглова, издержки низкого качества политического менеджмента которого компенсируются большими ресурсными вливаниями и «зачисткой» политического поля.

При этом Курбангалеева не согласна с высокой оценкой политического менеджмента главы Забайкальского края Александра Осипова, в то время как Иванов отмечает, что тот не обделен вниманием федеральных элит, неплохо проявил себя во время весенних пожаров и запустил процесс замены старых региональных элит.

Как «Минченко консалтинг» оценивает глав регионов

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных экспертами главам регионов по девяти критериям. Среди положительных факторов — поддержка среди элит, наличие больших проектов, состояние экономики региона, срок нахождения в должности, уникальное позиционирование, качество политического менеджмента. Среди негативных факторов, снижавших оценку, учитывались конфликты на федеральном и региональных уровнях и претензии со стороны силовиков.

В критерии оценки качества политического менеджмента включены общественно-политическая инфраструктура поддержки, медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисный менеджмент и его эффективность, управление выборным процессом.

Политический менеджмент и фактор устойчивости

В докладе уверенный политический менеджмент называется одним из важнейших (наравне с поддержкой федеральных элит) факторов сохранения или завоевания ключевых позиций в региональной политике. Качественный политический менеджмент особенно нужен губернаторам-варягам, подчеркивают эксперты. В течение 2017–2019 годов при ротации региональных глав было назначено 38 варягов и лишь в 11 случаях выбор был сделан в пользу условно местного кандидата.

Из новых назначенцев Радий Хабиров (Башкирия), Беглов и Хасиков могут считаться местными. Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область) лишь родились в регионах назначения, но их карьерный рост связан с другими регионами и федеральными ведомствами.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/16/07/2019/5d2c9b949a7947a11da20899?utm_source=vk_rbc