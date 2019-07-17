Предложил уехать из США «прогрессивным» женщинам-демократам Трамп

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.

Ранее Трамп написал в Twitter, что «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются «полной катастрофой», «теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством». Он предложил им уехать обратно — «помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

«Меня это не беспокоит», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.

Трамп заявил, что если люди «недовольны» происходящим в США, «они могут уехать».

Источник: РИА Новости