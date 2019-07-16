Все о климаксе

Каждая женщина в возрасте от 40 до 60 лет переживает физиологический процесс под названием климакс

С возрастом в организме каждого человека происходят изменения, женский организм тому не исключение. К большому сожалению, время способно забирать у нас жизненные силы и молодость. Наверное, каждый из нас уже слышал такое слово как климакс, что же оно означает и как с ним бороться? Давайте вместе постараемся разобраться, как помочь близким в данный период жизни и минимизировать проявления неприятных симптомов климакса.

«Ступень»

Каждая женщина в возрасте от 40 до 60 лет переживает физиологический процесс под названием климакс. Этого слова не нужно пугаться, это ни в коем случае не болезнь, а естественная перенастройка организма на новую жизненную ступень зрелости. С греческого климакс так и переводиться «ступень».

В организме женщины с возрастом снижается выработка половых гормонов, этап, когда это снижение происходит активно, до полного прекращения менструаций, называется пременопауза. Менопауза — это год после последней менструации. И постменопауза — это следующий этап, который длиться уже до конца жизни, менструации отсутствуют вовсе. Рассмотрев все три стадии климакса, можно перейти к его разновидностям: нормальный (45-55лет), ранний (до 40 лет), поздний (после 50 лет). По степени протекания климатического синдрома выделяют три стадии: легкая, средняя и тяжелая.

Симптомы

Существуют определенные симптомы, которые сигнализируют нам о начале переходного этапа и наступления климакса, рассмотрим поподробнее:

— Нарушение менструального цикла. Цикл сбивается, укорачивается, месячные наступают реже, чередуются с маточными кровотечениями.

— Эмоциональные изменения. Появляется бессонница, повышенная раздражительность, плаксивость и тревожность. Возможны головокружения, повышение артериального давления и дневная сонливость.

— Расстройства урогенитального характера. Частые позывы к мочеиспусканию, зуд, неприятные ощущения в области промежности. Снижение либидо, все это происходит из-за недостатка эстрогенов.

— Обменные нарушения. Недостаток плотности костей грозит развитием остеопороза. Проявляется болями в суставах, снижением роста, частыми переломами и травмами. Характерны изменения в голосе, прибавка веса, ухудшение роста волос и ногтей.

— Изменения в мыслительной функции. Снижение способности запоминать, ухудшение функции зрения.

— Приливы. Самый явный признак климатического синдрома, проявляющийся жаром в верхней части тела, потливостью, учащенным сердцебиением и покраснением. По количеству приливов принято определять степень тяжести климатического синдрома. До 10 раз в сутки – легкая степень, от 10 до 20 – средняя и более 20- тяжелая. По продолжительности прилив обычно длится не более двух минут. Статистика гласит, что данный симптом сопровождает до 70% женщин климатического периода.

Для предупреждения и снижения симптомов климакса, прежде всего, необходимо заниматься профилактикой. Можно обратиться за помощью к специалистам, данной проблемой занимается врач-гинеколог совместно с эндокринологом.

Профилактика

В основе профилактики и лечения климакса, прежде всего, лежит здоровый образ жизни. Это постоянные физические нагрузки, ежедневные прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, употребление свежих фруктов, растительной пищи, богатой клетчаткой, отказ от вредных привычек, курения, употребления алкоголя.

При наличии лишнего веса необходимо постараться нормализовать массу тела, это позволит уменьшить климатические проявления. Дважды в год необходимо проходить обследование щитовидной железы и посещать эндокринолога.

Для облегчения симптомов проявления климакса врачи назначают комплексную терапию. Как правило, это успокаивающие препараты, различные витамины, средства от давления и гормональная терапия. Особенно полезны витамины группы С, В, такой препарат, как Аевит, для профилактики остеопороза принимается кальций Д3. Гормональная терапия подбирается врачом и контролируется при употреблении более тщательно, ведь избыток гормонов может плохо отразиться на здоровье.

Существуют и народные способы для облегчения климакса. Большую пользу приносят травяные чаи и настойки, например, отвар шалфея способен заменить недостаток эстрогенов. Можно совмещать приятное с полезным и принимать травяные успокаивающие ванны.

Если вы или ваши родные обнаружили у себя климатические проявления, это не повод расстраиваться и подаваться панике. Важно на начальном этапе посетить специалиста и пройти необходимые обследования, тогда велика вероятность, вовремя пресечь все климатические изменения и вовсе не заметить этого перехода на новую ступень зрелости.