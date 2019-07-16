Сложности трудоустройства. Как составить резюме?

ЦЗН предлагает вакансии в Бердске

Существует множество причин, из-за которых человек может поменять место работы или сферу своей трудовой деятельности: отсутствие самореализации и своего творческого потенциала; междоусобицы в коллективе или с руководством; отсутствие продвижения по карьерной лестнице и заработная плата, которая не оправдывает ожидания; недовольство родных и близких и т.д. Если вы в поиске новой работы или являетесь молодым специалистом, выпускником учебного заведения, который находится в проблематичном и сложном положении из-за отсутствия информации о рынке труда, прочитайте эту статью до конца.

Первоначальный этап — составление резюме

При трудоустройстве на работу все серьезные компании и работодатели изучают резюме потенциальных сотрудников. Но если выставить свое резюме на соответствующих интернет-ресурсах можно заведомо занять выигрышное положение. Составление резюме позволяет предстать перед работодателем с лучшей стороны, в то же время, можно выявить для себя свои слабые и сильные стороны. Что в свою очередь поспособствует более детальной подготовке к собеседованию и укреплению своих профессиональных навыков.

Составляя резюме важно помнить о том, что пытаясь показать себя с лучших сторон, главное — не сообщить лишнюю информацию. Ваши профессиональные навыки должны быть описаны четко и по делу и укладываться в контекст делового документа. При встрече с работодателем на собеседовании можно лично сообщить информацию, которая возможно заинтересует его и поддержит интерес к вашей кандидатуре, но не укладывается в рамки делового общения при написании резюме.

Не менее важным критерием, который необходимо соблюдать при оформлении резюме, является единый регламент его составления. Существует определенный шаблон, который позволяет составить читаемое резюме. Согласитесь, очень неприятно, имея огромный трудовой опыт за спиной, промахнуться в начале трудоустройства по причине неграмотно составленного резюме. Необходимо соблюдать стандарты оформления: определенный размер шрифта, кегеля, правильно оформленные отступы и разметка страницы. Это позволит продемонстрировать вас как профессионала и поможет быстро и успешно найти работу вашей мечты.



Резюме готово, а что дальше?

Когда вся информация о вас и ваших профессиональных компетенциях структурирована и составлена в единый документ, самое время подумать о дальнейших действиях. Необходимо проинспектировать рынок интересных и актуальных вам вакансий и связаться с потенциальными работодателями для уточнения адреса электронной почты, на которую вы отправите свое резюме. Изучая рынок вакансий, не расстраивайтесь, если какие-то объявления попали в архив или вакансия временно закрыта, непременно свяжитесь с компанией и предложите свою кандидатуру, быть может, именно вы сможете привнести новый вклад в эту фирму.

Чтобы найти необходимую вам вакансию, рассматривайте различные площадки информации.

Сейчас достаточно ввести в поисковую строку браузера необходимый запрос «Работа в Бердске актуальные вакансии» и интернет-ресурс выдаст самые свежие объявления. Очень удобно использовать фильтры для поиска интересующих вас вакансий. Они позволяют задать различные параметры, по которым можно без труда отобрать актуальную для вас информацию, что значительно сократит время поиска. Обращайте внимание на оформление интересующей вас должности, наличие орфографических и пунктуационных ошибок в тексте. «Плавающая» информация о заработной плате и условиях труда в оформлении вакансии должна заставить вас задуматься. Серьезный работодатель не станет что-либо скрывать, как правило он дорожит своей репутацией и лицом фирмы.

Используйте не только интернет-ресурсы, просмотрите объявления в газетах и журналах. Есть шанс найти вакансии, которые позволят пройти очное обучение новой специальности и получить не только работу, но и новые навыки.

Все большей популярностью становятся дни открытых дверей. Это отличная возможность задать вопросы работодателю, присмотреться к коллективу и сотрудникам, а также рассмотреть непосредственное место работы. Понять для себя, хотели бы вы остаться сотрудником в этом месте или нет.

Помощь в трудоустройстве и выборе профессии вам всегда могут оказать в местном Центре занятости. Необходимо просто обратиться за помощью, вас непременно выслушают и, исходя из ваших профессиональных навыков и умений, обязательно предложат список вакансий, отвечающий вашим потребностям.