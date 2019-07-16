На место экс-зуба — имплант

Имплантация зубов — самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов.

Нельзя назвать бюджетной процедуру имплантации зубов

Проблема отсутствия зубов сегодня волнует большое количество людей. По самым различным причинам можно лишиться одного или нескольких зубов, у кого-то это происходит из-за болезни зубов и полости рта, а кто-то теряет зуб из-за механического воздействия.

А в современном мире, как мы знаем, улыбка — это визитная карточка человека, она помогает произвести приятное впечатление при первой встрече, а может, напротив, оттолкнуть от человека. Именно поэтому процедура восстановления зубов является довольно популярной и востребованной на сегодня.

Методов и способов восстановления зубов очень много, все они подбираются, исходя, из конкретной ситуации и отличаются технологией, стоимостью и материалами. Врач предлагает несколько оптимальных вариантов исходя из финансовых возможностей клиента.

При восстановлении незначительных сколов популярно использовать виниры или накладки. Установка коронок не теряет своей популярности. Имея много разновидностей, они дают возможность подобрать подходящую для каждого пациента.

Восстанавливая эмаль или занимаясь лечением кариеса, используют композитные материалы. Плюс данного метода в быстроте лечения, а также благодаря большому выбору оттенков, возможности, максимально точно подобрать цвет материала к цвету зубной эмали.

При повреждении зуба на половину возможна установка штифта, при условии, что корень зуба позволяет осуществить процедуру. А уже на штифт ставят коронку.

Если же костная ткань зуба пострадала, речь идет о применении импланта.

Плюсы и минусы имплантации

Специалисты в области протезирования убеждены, что импланты обладают беспроигрышными достоинствами. Они долговечны, сохраняют основную жевательную функцию зубов, а также дают возможность доктору не затрагивать соседние зубы при их установке. Они сохраняют костную ткань, не дают ей уменьшаться, что способствует поддержанию правильного овала лица.

Имплант – это искусственный корень зуба, который вживляется в кости челюсти и служит опорным звеном для установки зубного протеза. Новые зубы, при этом способны полноценно выполнять функцию жевания. Срок службы таких зубов составляет как минимум 20 лет, при должном уходе и соблюдении рекомендаций стоматолога. По официальным данным, известно, что около 98% имплантов приживаются и обеспечивают здоровую ротовую полость. Данная процедура осуществляется в несколько этапов.

Первое – подготовка к лечению. Выбор модели имплантов, составление плана лечения, исключение отсутствия противопоказаний.

Второе – подготовка к установке имплантов. Наращивание и заживление костной ткани при ее отсутствии.

Третий этап – установка. Процедура занимает 30 – 40 минут, проводиться под анестезией. В костную ткань вживляется металлический стержень. Время срастания импланта и челюстной ткани от 3 до 6 месяцев, после чего происходит установка формирователя десны, а уже после изготовление протеза.

Не стоит забывать, что имплантация — это серьезное вмешательство в организм, поэтому возможны осложнения. Естественные осложнения могут проявляться следующим образом: ощущение боли, отечность, повышение температуры тела, наличие небольшой кровоточивости первые несколько дней, после имплантации. Болевые ощущения можно облегчить с помощью обезболивающих препаратов, назначенных врачом, а снять отечность при помощи холодного компресса. Если температура и кровоточивость не проходят более трех дней, это повод обратиться к специалисту.

В целом все неприятные последствия имплантации могут быть предотвращены, при условии соблюдения всех рекомендаций врача в период реабилитации.

Импланты являются надежной опорой для установки зубных протезов. Эффективно заменить естественный зубной корень и подарить эстетически красивую улыбку не сможет никакая другая конструкция. Никакая другая конструкция, кроме импланта, не будет так надежно, эстетически красиво и эффективно заменять естественный зубной корень. Только имплант, установленный в челюсть, наполняет пустоту десны, создает объем в этом месте и выглядит как естественный природный зуб.

Имплантация зубов — самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов.

Нельзя назвать бюджетной процедуру имплантации зубов. Стоимость данной процедуры зависит от вида импланта и квалификации врача устанавливающего его. Однако, если проанализировать все плюсы и минусы, то вопрос соотношения цены и качества отпадает сам собой, ведь достойной качественной и долговечной альтернативы по восстановлению зубов имплантами на сегодняшний день не существует.