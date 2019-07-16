Вы помните о грунте, когда льете фундамент?

Существует множество разновидностей фундамента

Для долговечного и качественного помещения, в котором вы хотите жить долгое время, необходима тщательная подготовка на этапе начала строительства. Первоначально необходимо обдумать вопросы о качестве почвы и воздвижении крепкого фундамента вашего дома, дачи или любого другого строения.

Различный грунт ведет себя по-разному. Это зависит от глубины его промерзания зимой и глубины залегания подземных грунтовых вод.

По некоторым данным, сила этого воздействия составляет 150-200 тонн, которые воздействуют на фундамент «изнутри». Она настолько велика, что способна приподнять практически любое здание, не зависимо от его размеров. Укротить это воздействие невозможно, но возможно его минимизировать посредством выбора правильного и грамотно залитого фундамента.

Фундамент обеспечивает качество и долговечность сооружения, являясь опорой для всех элементов здания: стены без трещин и перекосов, окна и двери плотно закрываются, ровный пол и потолок, не съезжающая набок крыша. По оценкам специалистов, стоимость фундамента составляет около 20% от общей стоимости дома. А чтобы строение сохраняло свое положение в течение всего срока эксплуатации, следует выбрать тот вид фундамента, который сможет противостоять сезонным движениям грунтов, воздействию вод, ветра и осадков. Существует множество разновидностей фундамента, но мы остановимся на стандартном виде, который подходит для большинства жилых домов современного типа. Технология устройства такого фундамента состоит из нескольких видов работ:

— земляные;

— общестроительные;

— гидроизоляционные;

— отделочные.

Земляные работы подразумевают рытье котлована или траншеи в месте определенном под строительство. Данный вид работ целесообразно выполнять в конце весны или начале лета, т.к. излишняя влага уже успевает испариться, и грунт становится более сухим и рыхлым.

Общестроительные работы заключаются в сооружении опалубки или монолитных конструкций для последующего заливания их бетоном. Также нельзя забывать о необходимости металлического каркаса внутри траншеи, который будет обеспечивать его целостность под нагрузкой от массы строения. Набор прочности бетона происходит в течение 25-30 суток. В этот период дальнейшее строительство недопустимо.

Гидроизоляционные работы предусматривают засыпку пустот и пазух грунтом с утрамбовкой, устройство отмостки. Для защиты фундамента от дождевых и талых вод необходимо установить отмостку по всему периметру.

Отделочные работы являются финальным штрихом в обустройстве фундамента. Облицовка цокольной части дома декоративными материалами осуществляются на собственный вкус и финансовые возможности.

Нельзя не отметить, типичные ошибки, которые допускаются при заливке фундамента. Одна из них — это неверный расчет несущей способности грунта, на котором возводится строение. При слишком тяжелом возведении здания, под собственным весом дом может провалиться ниже заложенного уровня. Другая ошибка, вытекающая из предыдущей, это установка фундамента на неуплотненную основу. Еще одна часто встречающаяся ошибка заключается в недостаточном углублении фрагментов фундамента. Порой бывает, что грунт промерзает несколько больше чем обычно, вследствие чего он пучится, и в итоге полы и перегородки разрушаются. Нередко не принимаются во внимание избытки влаги в почве, чем чревато затоплением подвалов домов.

Однако, стоит отметить, что строительные работы в холодное время года не рекомендуются из-за их трудоемкости. Дожди могут залить выкопанную траншею, а морозы «вздыбить» новый фундамент, заморозив влагу оставшуюся внутри. Лучшее время для строительства это сухие и теплые дни. Но в случае, если материалы для строительства уже были приобретены, их следует оставить до следующего сезона.

Выбор строительных материалов должно осуществляться в соответствии с их техническими характеристиками. Сыпучие материалы, такие как песок или щебень, железные конструкции можно оставить на улице под открытым небом. Конечно, при попадании влаги на железо, оно покроется ржавчиной, но его свойства никак не изменятся. Деревянные изделия лучше оставить в помещении или, в крайнем случае, закрыть от попадания снега и дождя, подняв над землей. Их необходимо зашкурить, если на них есть кора, иначе долго они храниться не смогут. Для предотвращения появления насекомых и гнили лучше обработать дерево антисептиком. Строительные смеси хранить стоит в сухом и теплом месте. Как правило, производители указывают сроки и условия хранения материалов на упаковке.