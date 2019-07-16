Чтобы крыша не бежала, а стены не промерзали

Крыша придает не только общий вид зданию, но и сохраняет его от непогоды и осадков

В наши дни строительный рынок чрезвычайно насыщен. Предлагается широкий ассортимент материалов для стройки и ремонта, соответствующих любым материальным возможностям и вкусам потребителя. Основными критериями при выборе любого материала должны служить его качество, цена и эстетическая привлекательность. Также, очень важно учитывать не только долговечность материала, но и правильное его применение. Человек, имеющий недостаточную квалификацию и опыт работ, может испортить даже самые дорогие и качественные материалы.

Идеального материала для возведения дома не существует, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим более подробно часто используемые материалы.

Старое доброе дерево

Для российского жителя традиционным материалом всегда являлось дерево. В нашем понимании, деревянный дом надежен и уютен, его стены «дышат» и «оздоравливают», в нем всегда оптимальная температура и влажность, он приятно пахнет. Основными положительными сторонами этого материала являются: экологичность; его противодействие морозам и ветрам; быстрота возведения. По оценкам экспертов, такой дом может существовать от 70 до 100 лет. Однако есть и ряд недостатков. Один из них, это сложности при обработке дерева. В процессе высыхания дерева, дом дает усадку, при котором происходит изменение объема стен. В этом случае стоит выждать время и не делать отделку в течение года. Кроме этого, деревянные дома являются «лакомым кусочком» для насекомых и развития гниения. Решение этой проблемы — использование специальных составов и пропиток. Так же деревянные постройки весьма пожароопасны.

Кирпич

Это один из самых популярных материалов на рынке на сегодняшний день. Главными преимуществами кирпича являются его прочность, пожаростойкость, широкое разнообразие и приемлемая цена. Практически в любом городе можно найти несколько фирм, которые продают кирпич, и сделать наиболее приемлемый для вас выбор. Однако существуют и недостатки у этого сырья. Чтобы построить хороший кирпичный дом, нужно потратить больше времени, чем на возведение деревянного дома. Кроме этого, кирпич сам по себе тяжелый материал, вследствие чего, необходим крепкий и мощный фундамент, который принесет дополнительные расходы. Кирпичный дом способен простоять до 150 лет.

Каркасные дома

Наиболее дешевым вариантом строительства дома, является использование каркасов. Суть такого строения заключается в возведении каркаса из дерева или металла, с последующим утеплением и обшивкой. Вес такого дома будет намного меньше, а цена будет, в основном, зависеть от выбора утеплителя, который составляет основную стоимость строения. Именно за счет утеплителя будет обеспечиваться тепло внутри дома, что позволит экономить на отоплении. Кроме этого, монтаж такого дома составляет всего лишь пару недель. Но есть и определенные проблемы:

• большое количество грызунов и насекомых, которые селятся внутри каркаса;

• достаточно душный климат внутри дома, что влечет за собой обустройство качественной вентиляционной системы;

• неустойчивость к стихийным бедствиям и пожарам;

• меньший срок службы, чем у деревянного или кирпичного дома.

Крыша — голова дома

Кровельный вопрос в обустройстве дома играет немаловажную роль. Крыша придает не только общий вид зданию, но и сохраняет его от непогоды и осадков. Стоит немного затянуть решение этой проблемы, как вновь возведенный дом превратится в сырую пещеру, куда не захочется возвращаться. Выбор материала для перекрытия крыши следует делать с учетом ее конструкции, угла наклона, конфигурации кровли. Так, например, на сложную конфигурацию крыши, крупнолистовой или рулонный материал будет не удобен в использовании и получится много отходов, что не целесообразно. Также немаловажный фактор, это климатические особенности местности. Кроме этого, стоит обратить внимание на предполагаемый срок эксплуатации здания. Для временных строений нет смысла приобретать дорогую кровлю, или, наоборот, для постоянного длительного использования дома укладывать недолговечное перекрытие будет являться упущением.

Выбирая материал для строительства дома, обращайте внимание на то что, не всегда самые дорогие экземпляры, значит качественные. Бывает так, что и в среднем ценовом сегменте, удается найти действительно хорошие стройматериалы. А на сэкономленные средства за счет снижения затрат на материалы, можно построить дополнительные этажи, комнаты, пристройки. Эти деньги позволят вам пофантазировать и оформить внутренне убранство с изяществом и лоском.