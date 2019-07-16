Как же у меня болят зубы!

Кариес может поражать не только постоянные, но и молочные зубы, если у вас есть дети, необходимо тщательно проверять чтобы ребенок следил за гигиеной рта

В настоящее время все чаще и чаще приходится сталкиваться с зубными болезнями. Список таковых огромен, все они характеризуются специфическими симптомами проявлений и возникают по самым различным причинам: инфекционные заболевания, нарушения правил гигиены, несбалансированное питание и др. Лидирующее место в списке зубных недугов занимает кариес. Конкретный диагноз вам помогут установить в стоматологических клиниках. Но, прочитав, данную статью вы сможете самостоятельно распознать болезнь зубов на ранней стадии, чтобы быть начеку, для своевременного обращения к специалисту.

Бесспорный «лидер» кариес

Хотя бы раз в жизни с данным недугом сталкивался каждый. Кариес прогрессирует через несколько стадий: поверхностный, средний и глубокий. Постепенно разрушает зубные ткани, без характерных признаков. Многие полагают, что кариес развивается при чрезмерном употреблении сладкой пищи, но причины могут быть другими. Наличие патогенных бактерий, плохая наследственность, состояние организма в целом, все эти факторы могут спровоцировать развитие данной болезни.

Появление темных пятен на зубной эмали, чувствительность к горячей, холодной и сладкой пище должны вас насторожить. Начальные проявления кариеса вылечить гораздо проще, нежели запущенные. Глубокое развитие заболевания сопровождается сильными зубными болями и появлением пустот в зубах. Современное оборудование в стоматологических клиниках практически не травмирует зубы, доставляя минимальный дискомфорт при лечении.

Кариес может поражать не только постоянные, но и молочные зубы, если у вас есть дети, необходимо тщательно проверять чтобы ребенок следил за гигиеной рта. Существует бутылочный кариес, связанный с длительным применением пустышек и бутылок с соской.

Другие заболевания зубов

Пульпит – это воспалительный процесс верхних тканей зуба. Сопровождается сильными пульсирующими болями, усиливающимися в ночное время суток, запахом гнили из полости рта.

Зубная киста – характеризуется разрастанием тканей возле зубов. Данный воспалительный процесс сопровождается отеком десны и болью.

Отдельным списком можно выделить заболевания пародонта. Это группа болезней, которая поражает мягкие и твердые ткани зубов. Болезненность десен, отечность, кровоточивость и выделение гноя – все это симптомы заболеваний пародонта. К ним относятся следующие заболевания:

Гингивит – это поражение поверхностных тканей десны. Возбудителями гингивита являются различные инфекции и бактерии, которые из-за ослабления иммунитета начинают активно развиваться в организме.

Пародонтит – это воспалительный процесс, который разрушает зубодесневые соединения, вовлекая все структуры пародонта. Основной путь развития — это незалеченный кариес и гингивит, отсутствие гигиены полости рта, которое приводит к инфицированию десен.

Пародонтоз – один из самых коварных недугов. Он имеет скудную симптоматику и протекает практически без проявлений, единственное, на что жалуются пациенты — это обнажение корней зубов. Болезнь крайне неприятная и со временем может привести к частичному или полному выпадению зубов.

Существует отдельная группа анатомических болезней зубов. Это заболевания, которые способны развиваться еще в период эмбрионального развития человека. И связанны они с неправильным формированием строения зубного аппарата. Адентия — это отсутствие у человека одного или нескольких зубов. Микродентия и макродентия – слишком маленький и большой размер зубов. Различные нарушения зубных рядов и гипоплазия эмали. Все это не полный перечень зубных проблем.

Как правило, все болезни зубов у человека развиваются вследствие недостаточного внимания к своему здоровью, гигиене полости рта. Вредные привычки и неправильный образ жизни, редкие визиты к врачам очень часто являются причинами всех недугов.

Чтобы поддержать здоровье зубов, необходимо соблюдать следующие требования. Чистка зубов должна осуществляться дважды в день, не менее пары минут, в противном случае должного очищения не произойдет. Не следует забывать про язык, на его поверхности накапливаются масса бактерий, поэтому чистка необходима, хотя многие люди игнорируют этот процесс. Обязательно полоскание полости рта, сейчас существует масса средств, которые помогут поддержать свежесть и здоровье. Рекомендуется избавиться от курения.

Несколько раз в год, даже если нет жалоб, необходимо посещать врача стоматолога. Своевременное лечение зубного камня и профессиональная чистка зубов — залог красивой и здоровой улыбки.