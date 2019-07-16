Если болит один из 360 суставов

С возрастом происходят неизбежные процессы износа суставов, чем старше человек, тем больше он страдает от боли

Примерно 360 мелких и крупных суставов имеет каждый человек, страшно представить что все они могут болеть одновременно, ведь суставная боль самая коварная, не дающая спокойно существовать. Согласно статистике, болезни суставов занимают третье место после болезней сердца и органов ЖКТ. Существует множество причин, по которым начинаются проблемы: плохая экология, прогрессирование генетических заболеваний, сидячий образ жизни, все это оказывает свое влияние.

Причины боли

Возрастные изменения. С возрастом происходят неизбежные процессы износа суставов, чем старше человек, тем больше он страдает от боли.

— Малоподвижный образ жизни. Офисная работа в современных реалиях буквально обездвиживает человека за рабочим местом, это приводит к расслаблению мышечной ткани и возникновению болей.

— Лишний вес. При избыточной массе тела процессы в организме перестают функционировать должным образом, снижается поступление кислорода к суставам, происходят изменения в хрящевых тканях, и соответственно возникают ноющие боли.

— Травмы.

— Повышенные физические нагрузки.

Симптомы при болях в суставах

Основным и самым главным симптомом является непосредственно сама боль. Она может быть разной: сильнее, слабее, утихающей и не проходящей. Сила ее может зависеть от погодных условий, физических нагрузок и нервных перенапряжений. Боль может проявляться утренней скованностью суставов, появлением хромоты, ломоты тела. Возможны припухлости и высыпания на больных участках. Могут поражаться самые различные суставы нашего организма: коленные, тазобедренные, локтевые, то есть те суставы, которые являются самыми крупными. На данный момент не существует универсальной методики для лечения болезней суставов, поэтому точная диагностика и индивидуальный подход в лечении необходимы при каждой патологии.

Нельзя заниматься самолечением, необходимо поставить точный диагноз. При применении неверной терапии могут быть серьезные негативные последствия, ведь все патологии суставов лечатся по-разному, с помощью определенной схемы лечения.

Лечение и профилактика

В зависимости от конкретного случая методы лечения могут быть самыми различными: хирургические, массажи, физиолечение, гомеопатические средства, оздоровительная гимнастика. Возможно использование нетрадиционных методов народной медицины.

Медикаментозное лечение направлено на устранение воспалительного процесса и болевого синдрома.

Физиотерапевтическое — это применение ультразвука и электростимуляции. Прогревающие, обезболивающие процедуры при помощи медицинского оборудования различного действия. Лечебная физкультура – комплекс несложных специальных упражнений, назначаемый врачом для стимуляции двигательной активности.

Массаж и мануальная терапия. Сочетание различных приемов активного воздействия на различные группы мышц и суставов вашего организма. Такие методики относятся к официальным способам лечения и полезны как для профилактики, так и для улучшения состояния больных.

Пройдя полное обследование и получив схему лечения, необходимо следовать ей для скорейшего снятия симптомов и выздоровления.

При возникновении сильной боли и отсутствия возможности в ближайшее время попасть к врачу, следует соблюдать общие рекомендации.

— Необходимо дать отдохнуть больному суставу и не допускать больших перегрузок. Можно наложить эластичный бинт на сустав.

— Нельзя использовать тепло для облегчения боли, так как оно выступит в качестве катализатора болезни и ускорит ее развитие. Прежде всего, необходимо определить причину боли в суставах и быть уверенным, что тепло не принесет никакого вреда.

— Быстрый эффект в борьбе с болью суставов могут оказать обезболивающие таблетки или уколы.

Всем и давно известно, что болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить. Это и должно быть главным девизом по жизни.

Спорт

При любых видах заболеваниях суставов необходимо заниматься гимнастикой, плаванием. Даже после наступления устойчивого улучшения нельзя прекращать занятия ЛФК.

Правильное питание

Необходимое содержание витаминов, минералов и микроэлементов. Особенно полезны для суставов витамины группы А, В5, В6, а так же селен, медь.

Ведение здорового образа жизни, ежедневные прогулки на свежем воздухе, закаливание и посильные физические нагрузки, все это непременные спутники для здоровья суставов. Плюсом для вашего организма будет отсутствие пагубных привычек: курения, употребление алкоголя.