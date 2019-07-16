Контемпорари, go-go, fly dance, вог

Хип-хоп и брейк-данс. Оба этих направления являются яркими представителями уличной культуры

Хоть раз в жизни каждый из нас да танцевал — на школьном балу или же поддергивая ногой в такт радио, это абсолютно не важно. Танец – вид искусства, который доступен каждому. Он приносит много положительных эмоций и дарит незабываемые ощущения. Занятия танцами помогают раскрыть свое внутреннее «Я», поддерживать надлежащую физическую форму, знакомиться и общаться с другими людьми.

В нашем городе масса современных и классических танцевальных школ и направлений на любой вкус. Бердские школы танцев предлагают различные направления. Рассмотрим их более подробно:

— Классический танец. Данный танец подразумевает под собой соблюдение определенных позиций рук, ног, головы, корпуса человека, стремление к геометрической ясности. Яркими примерами этого направления являются балет, спортивные и латиноамериканские танцы: вальс, танго, самба, румба, ча-ча-ча.

— Народные танцы. Данный вид танца формировался веками, сам народ являлся создателем и распространителем. Это танец — самовыражение души людей. Народный костюм является важнейшей составляющей данного танца, а также набор движений и ритмов, свойственных данной местности. Фольклорные танцы подчеркивают национальные традиции, обычаи, быт своего региона.

— Восточный танец или танец живота. Особенностью этого танца является пластичность движений тазобедренного сустава и корпуса человека. Исполнителем этого танца обычно является женщина, но в последнее время, все чаще появляются студии, где обучают мужчин.

— Степ или чечетка. Характерная черта этого направления танца заключается в ритмичной ударной работе ног в специальной обуви, подбитой металлическими пластинами. К нему, зачастую, отсутствует музыкальное сопровождение, потому что сам танец задает ритмический рисунок.

— Контемпорари. Один из новых и быстроразвивающихся направлений современного танца, сочетающий в себе различные стили танцев классической школы. Самое главное в этом танце — самовыражение, свобода мысли и движений. И еще одна отличительная черта – босые ноги исполнителя.

— Хип-хоп и брейк-данс. Оба этих направления являются яркими представителями уличной культуры. Из их названия становится ясно, что зародились они, именно на улицах, в парках, ночных клубах. У них нет строго выраженной базы, по большому счету, это импровизация всех возможных стилей танцев и движений. Зародились эти направления, в основном, в Америке и покорили молодое поколение по всему миру.

— go-go. Данный стиль танца предназначен для развлечения посетителей дискотек и других развлекательных заведений. Основная задача этого танца — завести всех присутствующих, чтобы они почувствовали музыку и начали двигаться в ее такт.

— pole dance. Пилон (шест) является основным элементом, с помощью которого исполнитель совершает танцевальные трюки и движения, сочетая элементы гимнастики, хореографии и акробатики. Преобладающее большинство людей ассоциирует пилон со стриптизом, но это абсолютно не так. Танец на пилоне не подразумевает раздевания. Для него существуют специальные костюмы, как и для любого другого направления. Правила выступления танцора четко регламентированы и отслеживаются специалистами.

— fly dance. В прямом переводе обозначает «воздушный танец». Для занятий используются специальные подвесные гамаки, которые легко скручиваются и используются как лента, висящая в воздухе. Танцы в воздухе учат пластичности, и помогают рассчитать точный ритм движений. Чувство полета, которое дарит этот танец, невозможно забыть.

— вог. Стиль танца, базирующийся на модельных походках и позах. Это очень быстрый танец, различные вращательные движения кистей и рук, манерность, падения, эмоциональность, позирование. Вдохновителем этого направления стал мир моды и фотографий. Именно оттуда были взяты образы известных моделей.

Поэтому для каждого танцора данного направления наряд является наиглавнейшей составляющей полного образа. Он должен быть необычным, не похожим на других, подчеркивать и выражать индивидуальность.

В заключении, хотелось бы отметить, что, танцы, безусловно, являются очень полезным видом деятельности. Они позволяют раскрепоститься, познать возможности своего тела и разума, открыть свой внутренний мир для нового. Танцами можно начинать заниматься абсолютно в любом возрасте, главное иметь желание, быть открытым для познания и самосовершенствования.