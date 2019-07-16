Какие деньги положены после смерти человека его родственникам?

Единовременное пособие на погребение в Новосибирской области составляет 6 841 рублей 60 копеек

Смерть близкого человека — это всегда неожиданный и печальный момент. Сколько бы ни готовились родственники, это происходит внезапно. Умершему человеку уже ничем нельзя помочь. Но можно и даже нужно обеспечить ему достойное сопровождение в загробный мир. К сожалению, средства, которые откладывались на черный день, не всегда покрывают затраты на похороны. Тем более, что данное дело сейчас весьма дорого обходится. В связи с этим, государство и территориальные органы установили определенные выплаты и денежные компенсации, которые можно получить. Поговорим об этом подробнее.

Пособие

Документы, необходимые для оформления данного пособия следующие: заявление; паспорт гражданина РФ или любой другой документ, удостоверяющий личность; справка о смерти; трудовая книжка, либо другой документ, подтверждающий прижизненный статус умершего. Именно этот статус позволит определить место, куда необходимо обратиться за данным пособием.

Если человек официально работал, то обращаться следует в кадровый отдел трудовой организации умершего. Стоит отметить, что собирать чеки и документы, подтверждающие расходы на погребение не нужно. Работодатель не имеет прав для предъявления таких требований.

Пенсия

Если усопший получал пенсию, то необходимо направиться в Пенсионный фонд. Также можно получить пенсию, которую возможно не успел снять умерший. Получить могут родственники, проживающие вместе с пенсионером на момент смерти. Чтобы получить невыплаченную пенсию, необходимо предоставить следующий пакет документов:

• Заявление стандартного образца

• Паспорт

• Свидетельство о смерти

• Документы о родстве

• Справку о наличии регистрации заявителя по месту прописки умершего.

Выплаты и пособия военным

В отдел соцзащиты нужно идти, если умерший был официально безработным.

А если человек был военнослужащим и военным пенсионером, то заявление стоит отнести в Органы Министерства Обороны России.

Данное пособие можно оформить до истечения 6 месяцев со дня смерти, иначе вам могут в нем отказать. Выплата пособия осуществляется в течении одного дня, с момента подачи документов и заявления.

Выплаты и пособия семьям погибших военнослужащих в 2019 году. Когда члены семьи теряют дорогого им человека, военное ведомство компенсирует до 18 980 рублей на процедуру погребения. Кроме этого, можно получить следующие выплаты: единоразовое получение средств для вдовы умершего и его родителей в размере 15 874 рублей; ежемесячное пособие для ребенка — 1 335 рублей; оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи в размере 60% фактически произведенных расходов. Данные, чеки и сведения о платежах необходимо предоставлять в соответствующие органы.

Потеря кормильца

Выплаты по случаю потери кормильца назначаются только нетрудоспособным или несовершеннолетним членам семьи, а также лицам, оформившим опеку над таким членом семьи. Оформление происходит в Пенсионном фонде, где сумма выплаты высчитывается индивидуально, на основе размера дохода умершего и его трудового стажа.

Выплаты инвалидам составляют немного большую сумму. Она также начисляется из Пенсионного фонда и составляет 16 563 рубля 25 копеек. Кроме этого, для захоронения человека выделяется 3 200 рублей на обустройство мемориального надгробия. Документы необходимые для оформления остаются те же, но необходимо добавить к этому перечню справку об инвалидности.

Таким образом, мы видим, что Государство гарантированно обязуется помочь каждому гражданину, независимо от его статуса на момент смерти. Следует отметить, что помимо государственной помощи, существуют ритуальные агентства, которые могут взять на себя все сложные вопросы и нюансы похоронного дела. Значительно сэкономив время и деньги, тем более что спектр услуг, которые они оказывают, довольно широк.

Существуют даже специально обученные люди, которые готовы заниматься бумажным вопросом оформления похорон, сопровождать весь процесс и консультировать по возникающим вопросам. Главное то, что в траурной церемонии всегда есть тот, кто поможет достойно понести скорбь утраты и провести процесс погребения на достойном уровне.