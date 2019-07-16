Лень? Очень лень? Почему женщины обожают откладывать все на потом?

Дофамин отвечает за мотивацию

Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге. У мужчин корреляция замечена не была. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Дофамин — катехоламин, гормон, нейротрансмиттер. Первый термин отражает его химическое строение, второй — воздействие на органы, третий — функцию в мозге. В популярной культуре дофамин рассматривают как химическую основу удовольствия. На самом же деле дофамин отвечает за мотивацию. Дофамин сигнализирует о мотивационной значимости (желании или нежелании) результата, что, в свою очередь, подталкивает организм к его достижению или избеганию. Синтезирует дофамин белок тирозин-гидроксилаза (TH). Количество дофамина в мозге зависит от уровня синтеза белка TH.

Склонность откладывать задачи или решать их по мере поступления зависит от способности человека поддерживать намерение действовать, не отвлекаясь. В этом процессе дофамин играет решающую роль. Предыдущие исследования выявили ряд особенностей этого нейротрансмиттера. Оказалось, что дофамин ассоциируется с повышенной когнитивной гибкостью — умственной способностью переключаться с одной мысли на другую. Дофамин облегчает поступление информации в рабочую память — «резервуар» для хранения информации, с которой мозг работает прямо сейчас. Уровень синтеза белка TH зависит от пола: вероятно, женский половой гормон эстроген участвует в его регуляции.

Чтобы глубже понять генетический контекст прокрастинации, ученые исследовали генотип 143 мужчин и 135 женщин. Интерес для ученых представлял ген TH, а именно его участок под названием rs10770141. Ранее было показано, что замена нуклеотида в этой точке может приводить к повышению синтеза тирозин-гидроксилазы, а значит, приводит к высокому уровню дофамина в мозге. Генотипирование осуществили методом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, для чего ДНК разрезали на кусочки и разделяли по размеру.

Степень прокрастинации определяли при помощи шкалы управления действиями Куля. Анкета фиксирует степень контроля действий участника при различных обстоятельствах: после неудачи, при принятии решения и во время выполнения действий. В каждом вопросе участник сталкивается с определенной ситуацией и должен выбрать только один из двух возможных вариантов поведения.

Результаты показали, что только у женщин-носителей замены в rs10770141 приводят к пониженному контролю действий при принятии решений. У мужчин зависимости замечено не было.

В будущем исследовательская группа намерена выяснить, в какой степени уровень эстрогена влияет на связь между геном TH и контролем действия.

Источник: indicator.ru