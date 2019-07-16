Груша помогает летом похудеть

Если в дошкольных и школьных учреждениях добавить в рацион грушу, то маленькими шагами можно избавиться от лишнего веса у детей.

Груша — это вкусный фрукт, который несёт немало пользы для организма человека. Не зря она занимает второе место по популярности среди фруктов в России после яблок. Благодаря содержанию фруктозы, она оказывает положительное действие на поджелудочную железу. Это свойство помогает людям употребляющим грушу снизить риск развития диабета. Кроме этого она поможет предотвратить болезни сердца и онкологию. Богатый витаминный состав и эфирные масла, содержащиеся во фрукте, укрепляют иммунитет, борются с инфекциями, и воспалениями, а клетчатка помогает наладить работу ЖКТ. Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения. Она низкокалорийна (57ккал на 100 гр), богата водой и клетчаткой. Эта комбинация делает грушу суперфудом, удобным для похудения, так как клетчатка и вода могут помочь оставаться сытым долгое время.

Одно 12-недельное американское исследование показало, что женщины, которые съедали по 2 груши в день потеряла от 2,5 до 3,5 см на талии. Другое десятидневное исследование показало, что женщины могут терять от 100 до 300 грамм в день добавив 3 груши в свой обычный рацион. Диетологи уверяют, что регулярное употребление фрукта подарит чувство сытости и поможет сбросить лишний вес. Кроме этого, специалисты рекомендуют употреблять фрукты с низким содержанием углеводов во время физических упражнений. Тем самым советуя съесть грушу перед тренировкой. Эксперты считают, что этот чудо-фрукт может помочь в борьбе с глобальной проблемой ожирения во всём мире. Если в дошкольных и школьных учреждениях добавить в рацион грушу, то маленькими шагами можно избавиться от лишнего веса у детей. Если людям удастся побороть ожирения, то заболеваний сердца, желудка и диабета в мире станет меньше. Вот на что способен один маленький фрукт в день. Добавьте грушу в свой рацион.

Источник: Владтайм