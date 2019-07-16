Какие виды рака самые распространенные?

Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в 2018 году больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тыс. случаев. На втором месте — рак молочной железы (70,3 тыс.).

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%

Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в 2018 году больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тыс. случаев, пишет RT.

На втором месте — рак молочной железы (70,3 тыс.).

Далее идут рак трахеи, бронхов и лёгких (55,7 тыс.), рак предстательной железы (41,5) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тыс.).

Реже всего регистрировались такие онкологические заболевания, как рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс. случаев), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), рак глотки (5,6 тыс.), рак печени и внутрепечёночных протоков (6,3 тыс.).

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований (без учёта посмертной постановки диагноза).

Ранее в Минздраве России назвали виды рака, от которых чаще всего умирают в стране.

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.