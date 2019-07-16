Сложно, очень сложно найти узкого специалиста в Бердске

В нашем городе найти некоторых специалистов узкой направленности получается не всегда

В наше время, когда стремительно ухудшается экология, темп жизни возрастает, вредные продукты заполонили прилавки, происходит значительный рост заболеваемости населения. Болезни прогрессируют и модифицируются, приобретая самые необычные формы. А это значит, что появляются специалисты, которые эти заболевания лечат.

На сегодняшний день спектр медицинских услуг, предоставляемых клиниками, довольно широк, а это значит, что и список врачей, готовых оказать своевременную квалифицированную помощь, разнообразен. Существует масса врачебных специальностей, по самым различным квалификациям. В этой статье мы рассмотрим поподробнее и выясним, с какой проблемой, к какому врачу узкой направленности нужно обращаться за помощью. И каких специалистов сложно найти в Бердске.

В нашем городе найти некоторых специалистов узкой направленности получается не всегда, но если постараться, то возможно решить данную проблему. И если найти нужного вам врача в муниципальной клинике не удалось, то в частной возможно смогут помочь.

Узкие специалисты

Терапевт, окулист, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, хирург, дерматолог — врачи известные всем. Сталкиваться с ними приходилось каждому хоть раз в жизни, проходя медицинский осмотр или же просто обращаясь за консультацией. Ниже мы рассмотрим те врачебные специальности, слышать о которых приходиться значительно реже, а то и вовсе увидеть впервые.

• Гематолог – лечит заболевания крови и органов кроветворения, а так же изучает причины появления данных проблем;

• Невропатолог – врач узкой направленности, который занимается лечением нарушений работы центральной нервной системы, а так же психических расстройств;

• Пульмонолог – специалист, который занимается лечением и диагностикой заболеваний нижних дыхательных путей;

• Гепатолог, он занимается лечением болезней печени.

• Нефролог – лечит заболевания почек и все что с ними связано, а с проблемами мочеполовой системы может помочь Уролог. В отличии от нефролога обладая еще и хирургической направленностью;

• Флеболог – проводит диагностику и лечение венозных патологий нижних конечностей;

• Ортопед – специалист, который поможет исправить осанку, искривления стоп и различные последствия травм;

• Трихолог поможет людям, которых беспокоят проблемы выпадения волос и кожи головы;

• Проблемы и неудобства, связанные с прямой кишкой поможет вылечить врач Проктолог;

• Заболевания суставов, соединительных мягких тканей изучает и диагностирует врач Ревматолог;

• Сомнолог – специалист по проблемам сна и храпа;

• Фтизиатр – занимается выявлением и лечением такого заболевания как туберкулез;

• Маммолог – диагностирует и лечит заболевания молочных желез;

• Андролог – занимается сохранением и при необходимости лечением мужского здоровья. Помогая восстанавливать репродуктивную функцию;

• Иммунолог – лечит и диагностирует заболевания иммунной системы;

• Гомеопат – проводит лечение альтернативными методами медицины. Используя в своем арсенале гомеопатические препараты.

Мы рассмотрели далеко не всех существующих специалистов. По статистике ВОЗ в настоящий момент насчитывается 300 врачебных специальностей. Это существенно расширяет возможности детального изучения проблем, обследований и выявлений заболеваний. Ведь невозможно одному специалисту владеть целым океаном информации и знать все на свете. Поэтому и происходит разделение врачей на более узкие специальности.

Сложный путь

Чтобы стать профессионалом своего дела, врачу проходится пройти сложный путь. Не каждый человек будет готов после теоретического обучения длинной в шесть лет, прохождения интернатуры и ординатуры столкнуться с ненормированным рабочим графиком, не всегда адекватными пациентами. Данная профессия подразумевает постоянные повышенные умственные и физические нагрузки, переобучение и подтверждение своей квалификации. Поэтому обращаясь к узкому специалисту, хочется верить, что данный врач действительно сможет помочь в решении возникших проблем. И клятва Гиппократа для него не просто слова. И как говорил вышеупомянутый Гиппократ: «Средний врач не нужен. Уж лучше никакого врача, чем плохой».