Хочется всем летом замуж

Большинство, выбирая сезон для свадьбы, неизменно отдают предпочтение теплому времени года. И это понятно. Но есть ли у летнего праздника какие-либо существенные минусы?

Лето — традиционно самое популярное время для свадьбы

Плюсы летней свадьбы

Лето — традиционно самое популярное время для свадьбы. Причем желающих зарегистрировать брак в июле, как правило, больше чем в июне, а самое большое число свадеб отмечают в августе. Практически наверняка на празднике будет теплая, солнечная, возможно, даже жаркая погода. Не нужно теплых вещей и можно побыть на воздухе сколько угодно долго. А если случится дождь — это считается хорошей приметой и сулит молодоженам удачу и благоприятные события.

Лето — отличная возможность провести фотосессию на природе: в парке, в лесу, у озера. Или устроить прогулку на теплоходе по реке. Можно и весь праздник организовать за городом, в отеле или пансионате. Там же часто устраивают и второй день.

Еще одно немаловажное преимущество свадьбы в середине или в конце лета — наличие большого выбора фруктов и овощей нового урожая. Есть возможность спланировать разнообразный и полезный стол, который обойдется значительно дешевле, чем в зимние месяцы. Летом у многих отпуска и больше свободного времени, а это значит, что у родственников и друзей, которые живут в других городах, будет возможность приехать на праздник.

Почему к свадьбе, которая запланирована на лето, лучше готовиться заранее?

Вообще «заранее» — ключевое слово для подготовки к летней свадьбе. Это касается всех этапов, начиная от регистрации в ЗАГСе. Велика вероятность, что, например, за месяц подать заявление на удобное время на третью пятницу августа не получится. И регистрироваться придется или с утра пораньше, или в другой день. А на «красивую дату» все может быть расписано чуть ли не за полгода до торжества. Поэтому зарезервировать время лучше сразу, как только открывается запись на желаемый день, не откладывая.

Ресторан или банкетный зал тоже лучше выбрать и забронировать заблаговременно. Иначе может оказаться, что заведение в эти же сроки уже присмотрела другая пара для своего праздника.

Не исключено, что будут заняты популярный фотограф и ведущий — у востребованных специалистов в этой сфере лето порой расписано чуть ли не по минутам, договариваться с ними лучше задолго до дня праздника.

Не следует забывать, что основной минус летней свадьбы — конечно же, цены на услуги. Аренда помещения, прокат автомобилей и нарядов, тамада, живая музыка, фото/видеосъемка, в «высокий» сезон могут стоить гораздо дороже, чем поздней осенью или зимой. Однако даже на июль и август возможны скидки при раннем бронировании.

Свадьба зимой, весной или осенью

У других сезонов тоже можно найти определенные плюсы для проведения торжества. Зимой удастся существенно сэкономить на услугах специалистов — тамады, фотографа, диджея, парикмахера, визажиста. Свадебные платья в «несезон» также часто продают значительно дешевле. А вот банкет зимой выйдет дороже, чем летом, в частности, из-за цен на фрукты и овощи. Зато нет необходимости беспокоиться заранее: большого спроса на все, что относится к свадьбам, в это время нет.

Однако самая большая проблема — это, конечно, суровая сибирская погода. Несмотря на то, что в солнечный зимний день может получиться замечательная фотосессия, далеко не всех привлекает перспектива отмечать свадьбу в тридцатиградусные морозы. Все это справедливо и для праздника в ноябре — в нашем регионе это уже полноценный зимний месяц.

А вот желающих пожениться в сентябре немало. Еще достаточно очень теплых дней, особенно в первой половине месяца, много зелени и плодов свежего урожая по умеренным ценам, а вокруг необыкновенно красиво: на фоне желтой, оранжевой, красной листвы получаются великолепные фотографии.

В октябре погода портится и свадеб становится меньше. Немногие решаются и на торжество в начале весны: в марте часто еще снежно и холодно, а в апреле — грязь и лужи. Мая часто избегают из-за суеверия («всю жизнь маяться»). Однако те, кого это не беспокоит, могут прекрасно отметить праздник на фоне свежей зелени и цветущих деревьев. Погода уже вполне подходящая, а большого свадебного ажиотажа еще нет.

Вне зависимости от времени года, когда заключается брак, главное, чтобы праздник получился душевным и веселым, а в новой семье царили любовь, гармония и взаимопонимание.