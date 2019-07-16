Аппетитные формы. Как выглядеть стройнее? И надо ли это?

Одни представители пышных форм стесняются своего внешнего вида, другие — не обращают внимание на мнение окружающих и считают, что «хорошего человека должно быть много», а третьи оборачивают свой «лишний вес» в достоинство. Как полюбить себя и подчеркнуть естественную красоту?

Для полных бедер идеальной длиной юбки будет длина ниже колена на 5 сантиметров

Полюбить себя

Для того, чтобы ощущать свою красоту, необходимо полюбить себя, перестать смотреть на «недостатки», и просто наслаждаться имеющимся. Как часто вы встречаете уверенных в себе красивых женщин, к внешности которых нет и мысли придраться? Каждый день. При этом многие из них не являются обладательницами модельной фигуры и известных всем параметров 90-60-90. Ни для кого не секрет, что пышные формы признаны в модельном бизнесе. Никто не подвергает сомнениям возможность женщин с весом 55+ быть красивыми, рекламировать одежду и сниматься в рекламе. Для таких девушек существует отдельное направление, «модель +» (plus size). Модели знака «плюс» красивы, аппетитны и всегда выглядят более здоровыми, чем классические топ-модели. Поэтому, самое время посмотреть в зеркало, улыбнуться своему отражению, и узнать, каким образом подчеркнуть свою привлекательность.

Выбор одежды

Правильно подобранная одежда и аксессуары — основа создания безупречного образа. Для того чтобы выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, необходимо знать такие нюансы:

— подбирай одежду по размеру, обтягивающая одежда подчеркивает несовершенства;

— светлые тона одежды — полнят, а темные — делают стройнее.

Рисунок на одежде

Очень важен правильный подбор «принта» одежды. Вертикальные полоски, рисунки и узоры зрительно вытягивают фигуру и делают ее более стройной. Не допускай горизонтальных линий и полосок.

Длина верха

Определить оптимальную длину для блузок и кофт, позволяющих визуально сузить линию бедер, можно, отмерив от самого широкого места на бедрах по 5 сантиметров вниз и вверх, так ты получишь две самых оптимальных длины для верха.

Длина низа

Для полных бедер идеальной длиной юбки будет длина ниже колена на 5 сантиметров. Юбки выше колена носить не рекомендуется, впрочем, все зависит от полноты коленей и их красоты.

Обувь

Выгодно вытянуть фигуру и очертить формы позволяет обувь на каблуке. Даже каблук в 5-7 сантиметров позволяет выглядеть значительно притягательнее, меняет походку и придает образу женственности. Небольшой острый нос обуви визуально удлиняет ноги, а круглый и квадратный — зрительно укорачивают.

Макияж

Макияж призван скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Полным девушкам лучше выбирать матовую косметику и легкую текстуру, поскольку блеск и плотность фактуры визуально округляют и уплотняют лицо. В отличие от классического макияжа с выделением скул с помощью темных и красных румян, лучше всего выбирать сдержанные оттенки коричневого цвета и наносить их на полную часть щек.

Аккуратное выделение глаз с помощью подводки и теней позволят подчеркнуть красоту и привлечь к ним внимание. Брови должны быть в тон волос и иметь изогнутую форму, поскольку округлые брови придают лицу лишнюю полноту.

Не забывайте о губах, их необходимо подчеркивать, они должны привлекать взгляд. Но будьте осторожны со слишком яркими цветами.

Очки

Наступает жаркое, богатое на солнечный свет время, для того, чтобы подобрать очки и не акцентировать внимание на ненужных деталях, необходимо определить тип своего лица.

Отталкиваясь от этого, можно с легкостью подобрать вам идеально подходящую оправу.

• Представительницам овального лица подойдут оправы практически любой формы, кроме слишком крупных.

• При круглом лице хороши оправы с прямыми линиями и углами. Они делают лицо менее круглым. Слишком маленькие и оправы круглой формы не рекомендуются.

• Треугольное лицо визуально округлить позволяют оправы овальной или круглой формы, или имеющие необычную нижнюю часть рамки. При такой форме лица не следует выбирать громоздкие оправы и с формой «кошачий глаз».

• Прямоугольное лицо. Такому лицу необходимо сгладить контур с помощью скругленных и овальных оправ, а так же «безободковых» конструкций. Не берите очень маленькие и угловатые оправы.

• Трапециевидное лицо. Оправа «Кошачий глаз» и оправы с широкими заушниками, визуально выравнивают форму лица. Не рекомендуются любые оправы с массивной нижней частью обода.