По 5 тысяч рублей за фото нерадивых мусорщиков получат жители Москвы

«Охоту на мусоровозы» открыл только один оператор «ЭкоЛайн»

В Москве коммунальщики запустили необычную акцию: горожанам заплатят по 5 тысяч рублей за фото мусоровоза, оператор которого сгрузил «раздельные отходы» в одну кучу.

Пока «охоту на мусоровозы» открыл только один оператор «ЭкоЛайн», рассказали «РГ» в пресс-службе компании. Ее зона ответственности — Центральный и Северный округа. В последнее время местные жители, вполне экологически ответственные люди, стали все чаще жаловаться на вывоз мусора. В смысле не на регулярность (с этим в столице порядок), а на сам процесс. Горожане сетуют: мы свой мусор сортируем-сортируем, отделяем картон от пластика, складываем в разные контейнеры. А что получается в итоге? Приезжает мусоровоз, и водитель все собранное непосильным трудом сваливает в один контейнер. Вот и в чем тогда смысл раздельного сбора?

Приезжает мусоровоз, и водитель раздельный мусор сваливает в один контейнер

Именно с этим связаны заблуждения большинства критиков, отмечают в «ЭкоЛайне». Обыватели часто не понимают систему раздельного сбора, в основе которой — отделение «мокрых» отходов (например, пропавших продуктов) от «сухих» (пластика, бумаги, картона). Все «сухое» действительно сгружают в общий мусоровоз и везут на сортировку. Именно там работники вручную отделяют один материал от другого. Например, только на заводе в Отрадном этим занимаются 300 сотрудников, по 86 в смену. Только после профессиональной переборки уже действительно «раздельный» мусор везется на переработку в компании-партнеры.

«И смысл тогда мучиться, и дома заводить по несколько пакетов для картона, бумаги и прочего? — удивляется москвичка Елена Романова, одна из тех жителей, кто добросовестно подходит к сбору отходов. — Получается, можно все это в один пакет сбросить и так отнести в контейнер?» Можно, говорят в «ЭкоЛайне». В этом и суть двухпоточной системы обработки. Во-первых, места на мусорных площадках во дворах не так уж и много, нет смысла устанавливать несколько разноцветных контейнеров. Во-вторых, если бы существовали, допустим, отдельно «картонные» мусоровозы, то это было бы пустой тратой времени и ресурсов. Одна случайно попавшая в картон стекляшка — и технологическая цепочка переработки прервана. Поэтому в «ЭкоЛайне» советуют завести на кухне всего три пакета: для испорченной еды, для перерабатываемых отходов и для всего остального.

Резюме акции-охоты такое. Несколько видов «сухих» отходов в одной машине — это не нарушение, так и должно быть. А вот если их смешали с «органикой» — напишите в соцсети оператора и получите 5 тысяч. «Но мы готовы поспорить, что этого не произойдет», — говорят представители компании.

Источник: РГ