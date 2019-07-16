Не вошел в лидеры по жилищному строительству Бердск

Багодаря форсированию работ большая часть объектов может быть достроена после 1 июля на старых условиях. А в отношении объектов, которые требуют проектного финансирования, динамика одобрения заявок со стороны банков достаточно неплохая.

Новосибирская область занимает 11 место среди наиболее успешных регионов Российской Федерации по жилищному строительству

Новосибирская область лидирует по темпам жилищного строительства в Сибирском федеральном округе. Итоги работы строительной отрасли региона в первом полугодии 2019 года подвели в ходе оперативного совещания, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова в правительстве региона с участием руководителей органов власти и местного самоуправления.

«Благодаря форсированию работ большая часть объектов может быть достроена после 1 июля на старых условиях. А в отношении объектов, которые требуют проектного финансирования, динамика одобрения заявок со стороны банков достаточно неплохая – результат нашей совместной работы со строителями и финансовым сообществом. Первые итоги достаточно оптимистичны, тем не менее, необходимо держать вопрос на контроле – нужно сопровождать каждый объект до ввода его в эксплуатацию, нужно сопровождать в рамках рабочих групп рассмотрение со стороны банков заявок застройщиков для того, чтобы переход на новую систему взаимоотношений, финансирования на территории Новосибирской области прошел наиболее гладко», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Об итогах работы строительной отрасли за первое полугодие 2019 года, вводе жилья и социальных объектов доложил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. За первое полугодие в регионе сдано 654 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 104,8% к уровню пошлого года, и 109,2% от плана на 2019 год.

По итогам января–мая 2019 года Новосибирская область занимает 11 место среди наиболее успешных регионов Российской Федерации по жилищному строительству. Новосибирская область также лидирует по темпам жилищного строительства в Сибирском федеральном округе. Лидерами по строительству жилья в регионе в первом полугодии являются город Новосибирск, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, Мошковский, Искитимской, Ордынский районы.

В настоящее время на территории Новосибирской области в разной степени строительства находятся 1 284 многоквартирных жилых дома общей площадью более 6,3 млн квадратных метров. В сфере контроля долевого строительства Минстроя региона находятся 453 многоквартирных дома. Общее количество жилых домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников по договорам участия в долевом строительстве – 395, общей жилой площадью 3,3 млн. квадратных метров. Количество жилых домов, строительство которых фактически осуществляется с привлечением денежных средств с использование счетов эскроу – 10, общей жилой площадью 55,8 тыс. квадратных метров. Сегодня в регионе количество жилых домов и застройщиков, получивших проектное финансирование в кредитных организациях, а также количество застройщиков, обратившихся в кредитные организации для получения проектного финансирования равняется одиннадцати, общая площадь таких объектов составляет около 138,9 тыс. квадратных метров.

Источник: Правительство НСО