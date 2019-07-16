Не считает себя красивой выигравшая в конкурсе «Леди Евразия 2019» жительница Бердска

Диана Стахеева завоевала Гран-При на конкурсе «Леди Евразия 2019»

Диана Стахеева для улучшения самочувствия и повышения работоспособности в 21 год занялась аквайс-спортом. Места для тренировок в Бердске шесть лет назад не было, и девушка отправилась в Новосибирск к тренеру по аквайс-спорту Виктору Фокину. В первый раз Диана ненадолго погружалась в ледяную воду водоема на Горской. После моржевания чувствовала, что самочувствие прекрасное, а кожа просто сияет!

Диана сделала поразительные успехи в аквайс-спорте. За 6 лет она стала одной из лучших аквайс-спортсменок Сибири.

В холодной воде может плавать и ребенок

Диана Стахеева увлеклась аквайс-спортом в декабре 2013 года

Рекорд Стахеевой — 24 минуты в ледяной воде. Самый незабываемый заплыв для бердчанки — ночью, в реке «Бердь», с ее наставником Виталием Панасюком.

— Я раньше ужасно боялась воды. Никогда не плавала и никаким спортом не занималась. Было страшно, как же будет там на середине? Как в бассейне: не встанешь, не остановишься, надо плыть, — признается спортсменка.

Мама, провожающая дочку с одного берега и встречающая на другом, была в шоке и сильно волновалась, но через год присоединилась к бердскому отряду моржей.

Диана Стахеева — учредитель бердского клуба аквайс-спорта. Она регулярно устраивает различные соревнования, том числе проводит ежегодный турнир по холодовому зимнему плаванию памяти заслуженного строителя РФ, почетного гражданина Бердска Владимира Стахеева.

По мнению Дианы, плавать в холодной воде может и ребенок с одного года. И будучи беременной она не оставляла аквайс-спорт. Но если у вас букет хронических заболеваний, особенно проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше проконсультироваться с врачом.

— Заплыв в ледяной воде по ощущениям- как поход в СПА. Ты будто заново родился. Бодрость, легкость во всем теле!,- констатирует бердчанка.

Жительница Бердска — «Леди Евразия 2019»

Занятия спортом закаляют не только физически, но и морально помогают Диане побеждать. На первый конкурс красоты она попала случайно. В 2017 году знакомая пригласила на «Миссис Великая Русь. Бердск -2017». Но у Дианы был неудачный опыт в конкурсах в подростковом возрасте, после которых она зареклась, что никогда в жизни не будет выходить на подиум. Насыщенная программа с мастер-классами психологов и визажистов, фотосессиями привлекла горожанку. Она решила участвовать и выиграла! Потом были еще победы во всероссийских конкурсах, одна из последних — Гран-При на «Леди Евразия 2019» в Горно-Алтайске.

По мнению участницы, это один из самых сложных конкурсов. Оценивались не только внешность, но и личные достижения. В первый день девушка представила визитку о Бердске- городе-курорте, с замечательным берегом, прекрасными лесами:

— Когда я шла по сцене с флагом Бердска я испытывала огромную гордость, что я родилась и живу в таком удивительном городе. Наш Бердск — город спортивных достижений. Здесь созданы все условия для счастливой жизни семьи, обучения и воспитания детей.

На второй день участницы презентовали национальные костюмы. Стахеевы были купцами, поэтому девушка выбрала купеческий наряд. Бердчанка в элегантном убранстве произвела фурор.

Автор видео Елена Белоусова



Как признается девушка, процесс подготовки интереснее, чем сам конкурс. Он позволяет открыть в себе новые стороны.

— Я попробовала себя как дизайнер и впервые сшила костюм. А как вокалист — спела песню на сцене национального театра. Впервые испекла пряники в виде герба Бердска. Когда сидишь дома с ребенком, про каблуки вообще забываешь. А конкурс дает возможность надеть обувь на высоком каблуке, выровнять спину и пройтись красиво, улыбаясь, — рассказывает молодая мама.

Диана неоднократно была в жюри конкурсов красоты, и когда она слышала, как девушки говорят, что они пришли пообщаться, познакомиться, за эмоциями, то чувствовала, что это неправда. Если они пришли за этим, то они не победят.

— Мы приходим за короной, за победой. На первом конкурсе меня спросили: «Кто должен победить?». Я очень скромно ответила: «Я». И победила. Если ты ставишь цель стать лучшей — ты побеждаешь, — убеждена героиня.

Я ем все подряд. Жареное, копченое, соленое

Диана не считает себя красивой. В салон красоты она наведывается нечасто. В обычной жизни она предпочитает естественную красоту и в числе самой необходимой вещи в косметичке называет блеск для губ.

Красота для нее — это прежде всего здоровье, поэтому на массаж она ходит регулярно.

Красавица не сидит на диетах, но если нужно похудеть, перед конкурсом исключает шоколад.

— Я ем все подряд. Жареное, копченое, соленое. Обожаю суши и роллы. Могу есть их каждый день, — уверяет горожанка.

«Леди-Евразия 2019» убеждена, что не было бы всех этих побед, если бы не поддержка мужа. С Дмитрием они везде вместе, занимаются общим бизнесом, воспитывают четверых детей и в прорубь ныряют тоже вместе. Он гордится женой — красавицей.

— Когда у мужа и жены общие цели и интересы — это объединяет семью. Он всегда меня поддерживает, советует. Когда рядом любящий, любимый и уважающий мужчина — это счастье, -признается Диана Стахеева.

В сентябре бердчанка едет на всероссийский конкурс «Королева Altai Palace». Наша землячка загадала, что если она победит и выиграет миллион, то возможно, весной 2020 года отправится на «Миссис Вселенную».