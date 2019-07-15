Сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек

К 2022 году планируют ввести обязательный выпускной экзамен по иностранному

Без знания иностранного языка сейчас сложно: он в настройках любой техники, в любимых песнях, которые крутят по радио, в интернете множество полезной информации на иностранном языке. Да и путешествовать по миру без возможности нормально объясниться – задача непростая. Если вы чувствуете, что ваши знания иностранных языков неудовлетворительны, скорее отправляйтесь исправлять это недоразумение!

В нашей стране все чаще проходят мероприятия международного масштаба. Прошлым летом, например, отгремел Чемпионат мира по футболу, который посетили тысячи иностранцев. В качестве отдыха жители нашей страны все чаще выбирают заграницу. Территориальные рамки стираются, а языковой барьер становится все более очевидным.

По этой и ряду других причин большинство родителей отправляют своих детей с малых лет в языковые школы, где под чутким надзором преподавателей ребенок учится писать, говорить и понимать иностранные слова. Вообще, специалисты уверены, что чем раньше начать обучение, тем легче будет учить язык. Словно подтверждая эти слова, в Бердске появляются школы развития с обучением иностранным языкам, детские сады с уклоном в изучение английского или другого языка. В общеобразовательных школах заниматься английским начинают с младших классов. А к 2022 году планируют ввести обязательный выпускной экзамен по иностранному.

Только школы может не хватить

Школьных уроков иностранного языка детям, как правило, не хватает, ведь за 45 минут нужно и домашнюю работу проверить, и новую тему изучить, и несколько упражнений выполнить, а ведь требуется еще узнать и запомнить новые слова, уточнить, в каком контексте их удобно применять… Это объемная работа, к которой нужно подходить комплексно: заниматься и в школе, и дома. Но если из домашних никто не может на должном уровне помочь с английским или немецким? На помощь приходят языковые центры и школы Бердска.

Обучение здесь возможно с дошкольного возраста, с начальной или средней школы и до тех пор, пока вы сами не решите, что знаете язык так хорошо, как вам это требуется. Для детей занятия проводятся в игровой форме: они смотрят мультики с оригинальной озвучкой, затем обсуждают слова, которые встречались в диалогах героев. Они готовят творческие работы – сценки, рисунки, песни на иностранном языке, что впоследствии помогает им в процессе обучения. Занятия идут по особенной программе, отличной от школьной, но это только помогает ребенку получать полезную информацию из разных источников. По желанию можно заниматься с учителем индивидуально. Такой подход обеспечит более детальную проработку всех слабых сторон ребенка, позволит проходить больше тем и разбирать появляющиеся вопросы по школьной программе. Также языковые центры проводят набор групп для подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку, где в небольших группах разбирают только экзаменационные задачи, если это требуется, повторяют забытые темы, оттачивают хороший результат написания теста.

Пора учить второй язык!

Курсы для взрослых предполагают более осознанный подход к изучению языка. Возможно, его знание требуется вам для рабочих поездок заграницу, возможно, в своей работе вы сталкиваетесь с документами на иностранном языке, а может быть, хотите грамотно изъясняться, находясь в отпуске, или мечтаете смотреть любимые сериалы в оригинальной озвучке. В любом случае, ваше стремление к изучению языков понятно и необходимо, не думайте, что будете глупо выглядеть на занятиях, потому что обладаете скудным запасом слов. Подобных групп в Бердске очень много, и вы наверняка сможете подобрать для себя группу, подходящую вам по уровню имеющихся знаний. В некоторых школах обучение языку подразумевает общение с его носителями. Не отказывайтесь от этой замечательной возможности – это уникальный шанс подтянуть свое произношение и темп говорения. Курсы рассчитаны на обучение в течение учебного года или семестра, частота занятий будет зависеть от вашей занятости, но в среднем – 2 раза в неделю. Существуют и экспресс-курсы, рассчитанные на два-три месяца, они помогут вам вспомнить забытые темы и слова, подтянуть орфографию и грамматику.

Учите языки, путешествуйте по миру, узнавайте новое и никогда не останавливайтесь на достигнутом!