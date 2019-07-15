Танцы не только для детей, но и для взрослых

Как и любви, танцам все возрасты покорны

Танцы для взрослых

Зачастую люди среднего возраста стесняются своих желаний самовыражения, считая, что время танцев для них прошло еще в юности. Однако это не так. Пока ваше сердце готово отвечать эмоцией и движением на музыку, тело готово и к танцу.

Что может быть лучше и приятнее, чем танцы?! Они способствуют самовыражению, выбросу эмоций, наполнению души чувствами, и в дополнение ко всему они очень полезны для здоровья. Поскольку они сочетают в себе физическую нагрузку, то способствуют укреплению мышечного корсета, улучшению осанки и координации движений. Помимо этого, они повышают общефизическую выносливость. Но не стоит забывать, что обязательное условие танцев — это получение удовольствия и радости, в противном случае, это можно назвать физкультурой.



Существует очень много танцевальных направлений для взрослых: от бальных танцев до восточных, от джаза до хастла. Найдите для себя направление по душе и проводите свое свободное время с пользой для души и тела. Какие бы танцы вы ни выбрали, они позволят улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повысить иммунитет и улучшить обмен веществ.

Танцы для детей и подростков

Современные дети очень много времени проводят в сидячем положении. Учеба, компьютерные игры, просмотр телевизора. Все эти факторы негативно сказываются на их осанке, зрении, фигуре и даже вестибулярном аппарате. Занятия танцами — отличная возможность увлечь ребенка интересным делом и улучшить физические показатели здоровья.

Танцы способны показать ребенку многообразие и красоту мира, помочь раскрыться и найти себя. Танцевальных направлений для детей и подростков существует огромное множество. В самые первые танцевальные секции набирают детей уже с полутора-двух лет. Отдавая малышей в танцы со столь раннего возраста, вы обеспечите для них крепкое здоровье и умение общаться в коллективе. Танцы развивают музыкальный слух и чувство ритма, они способствуют улучшению настроения и общему душевному подъему.

В любом возрасте ребенок, отданный в танцевальный кружок или школу, получает возможность самореализации и расширения кругозора и мировосприятия. Танцы помогают формированию личности и умению самовыражаться. Если ребенок увлечен танцами, это может помочь ему определиться с родом деятельности его жизни. Из увлеченных детей, обладающих хорошими данными, предрасположенностью или талантом, могут получиться профессиональные танцоры.

Танцы — отличное средство эстетического воспитания и личностного роста ребенка. Они способствуют улучшению и координации тела, формированию хорошей осанки, а также общению посредством языка тела. Но главное, они способствуют выплеску эмоций, снятию напряжения и выбросу негативной энергии, которая так легко накапливается в детях и подростках в условиях современного общества.

Как выбрать направление

Выбрать танцевальное направление для ребенка или подростка достаточно просто. Для этого нужно, во-первых, понять особенности характера и темперамент вашего ребенка, во-вторых, изучить предложения города и, в-третьих, грамотно соединить первые два пункта. Поскольку в выборе танцевального направления отталкиваться стоит от предпочтений ребенка и особенностей его личности.

Все дети очень разные, и одному нужны танцы в первую очередь для выплеска скопившейся энергии и эмоций, а другим для раскрепощения и общения со сверстниками. Выбирайте для ребенка максимально подходящее ему направление и тогда вы будете видеть блеск в глазах и истинную радость после каждого занятия.