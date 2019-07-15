Мама или родитель номер один?

По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», — заявила Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества.



«В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один » и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет – «родитель номер один»?», — сказала она.Спикер подчеркнула недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.