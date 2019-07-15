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Мама или родитель номер один?

21:44 15.07.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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Валентина Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями.

Мама или родитель номер один?
По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.
«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», — заявила Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества.

«В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один » и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет – «родитель номер один»?», — сказала она.
Спикер подчеркнула недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

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