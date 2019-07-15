Жара влияет на человеческий мозг

Сибирское лето не особо балует жителей этого региона, а резко-континентальный климат не позволяет организму адаптироваться после длительных холодов. В связи с этим сердечно-сосудистая система большинства населения подвержена множественным рискам, которые провоцирует жаркая погода

Самое главное – пить больше воды в жару! Норма употребления воды человеком в сутки составляет 3 литра

Как правило, синоптики редко ошибаются с предсказаниями погодных условий на день. Если хотите узнать среднюю вероятность выпадения осадков или температурный режим, достаточно просмотреть карту погоды по региону. Также современные гаджеты оборудованы приложениями, позволяющими просмотреть прогноз погоды на неделю и месяц вперед. Поэтому к неблагоприятным погодным условиям можно подготовиться заранее. Что делать, если столбик термометра показывает выше 25 градусов по Цельсию на грядущий день, и такая температура обещает продержаться как минимум неделю?

В первую очередь, определитесь, где вы будете пребывать в течение длительного времени – в помещении или на улице? Если это время выпадает на период с 12 до 16 часов, то необходимо одеться легко и свободно по минимуму, ограничивая тело от давящих резинок, ремней и воротников. Одежда должна быть светлого (а лучше всего белого) цвета из натуральной ткани. Важно защищаться от солнца головным убором и темными защитными очками, а на открытую поверхность участков кожи нанести специальный крем, содержащий в своем составе SPF от 60 до 100. Данный компонент не позволяет проникать в клетки кожи ультрафиолетовым лучам, которые впоследствии могут спровоцировать появление пигментных пятен, ожогов и даже аллергии. Выбрать головной убор, завершающий стильный образ, не составит труда. Можно надеть широкополую шляпу к платью или шляпу-федор с деловым костюмом. Производители предоставляют широкий ассортимент расцветок и фасонов. Для мужчин подойдут банданы или кепки. Отдавать предпочтение стоит следующим материалам: лен, хлопок, батист, шелк.

Береги голову!

Человеческий мозг весьма чувствителен к высокому температурному режиму. При перегревании увеличивается приток крови к сосудам и венам, вследствие чего повышается внутричерепное давление. Первые признаки теплового удара – головокружение, слабость, «звездочки» перед глазами, тошнота и обморок. Головной убор позволяет предотвратить эти перечисленные признаки и спасти от возникновения ранних морщин на лице. А солнцезащитные очки берегут глаза от попадания прямых ультрафиолетовых лучей, которые вредят роговице, хрусталику и сетчатке, и способствуют снижению зрения, а также возникновению различных проблем с ним.

Выходя на улицу в жаркую погоду, выпейте 75 грамм аспирина, если к препарату нет противопоказаний. Также следует намазать виски ментоловым маслом для охлаждения. Возьмите с собой влажные салфетки и термальную воду, чтобы протирать за ушами и сбрызгивать лицо. В качестве мер профилактики, в сумочке во время жары должен лежать нашатырный спирт, чтобы избежать неприятной ситуации с потерей сознания.

Помимо летней одежды и аксессуаров к ней, важно помнить и о культуре пищевого поведения в жаркую погоду. Самое главное – пить больше воды в жару! Норма употребления воды человеком в сутки составляет 3 литра. Помимо воды, можно пить теплый травяной чай, охлажденный морс или отвар из сухофруктов, витаминизированные напитки или кисломолочные с низким содержанием жира. Откажитесь в жаркую погоду от алкоголя, энергетиков и сладких газированных напитков. Из продуктов рекомендуется употреблять легкую пищу – морепродукты, овощи, фрукты, супы, каши и смузи. В жару кровь человека сгущается, обменные процессы затормаживаются и тяжелую пищу переварить очень тяжело.

Заботимся о ближнем

К категории повышенного риска для здоровья принадлежат несколько слоев населения. Среди них, в первую очередь, люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы и головного мозга, и те, у кого наблюдается повышенная свертываемость крови и варикоз второй и последующих стадий. Следующая группа риска – пожилые люди от 60 лет и старше. К ним же относятся и маленькие дети до 5 лет. Еще одной категорией выступают люди, работающие на открытой поверхности и занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также рабочие «горячих» цехов.

В такую погоду не стоит пользоваться кондиционерами, создавать искусственно сквозняки и пить ледяную воду. Лучше всего пить прохладные напитки, а в качестве системы охлаждения воздуха в помещении использовать вентилятор. В жару обостряются хронические заболевания, вплоть до летального исхода, поэтому очень важно соблюдать все профилактические меры, обозначенные в этой статье.