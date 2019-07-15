Обследование: МРТ, КТ, УЗИ, рентген в Бердске

Наш организм — сложное устройство, для его обследования используется масса различных методов. МРТ, КТ, УЗИ, рентген — эти методы у всех на слуху, однако, какой из них лучше?!

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — при этом обследовании, как и при КТ, получается трехмерное изображение

За последнее столетие человечество шагнуло в области медицины на столько широко, на сколько только можно себе представить. В наше время остается совсем немного неизлечимых болезней, большинство из которых при распознании на начальных стадиях можно купировать. Все это благодаря эффективным медикаментам, выросшей стерильности лечебных заведений, прививкам, всевозможным методам диагностирования.

Несмотря на широчайший спектр медицинских исследований и лекарств, наше здоровье зависит, в первую очередь, от собственного отношения к нему. Если мы будем прислушиваться к себе и добросовестно проходить обязательные обследования, то сможем поддерживать здоровье на должном уровне.

Для чего проводят профилактические исследования?



Некоторые люди пренебрегают обязательными профилактическими обследованиями организма, считая, что здоровы, поскольку у них ничего не болит. Не стоит полагаться на авось! Благодаря обязательным ежегодным обследованиям легких на аппарате ФЛГ, удается вовремя распознавать туберкулез и препятствовать его распространению. Благодаря периодическим обязательным обследованиям молочной железы (маммография) женщин после 40, удается во время распознать и предотвратить развитие рака.

Какие обследования существуют?

Одни исследования являются жизненно необходимыми, другие проводятся для того, чтобы определить степень болезни и пути решения проблем.

Самыми популярными обследованиями являются:

— РИ (рентген).

— УЗИ.

— КТ.

— МРТ.

Нельзя сказать, что какой-то из этих видов обследования лучше или хуже. У всех них свой спектр решения задач. Также, одно обследование может быть дополнено другим для уточнения диагноза или более детального изучения пораженного органа.

Рентгенографическое исследование (РИ) — обследование организма с помощью рентгеновских лучей. Оно чаще всего используется в травматологии и пульмологии (обследование легких и бронхов). Кроме того, с помощью РИ проводятся обследования желудка, желчного пузыря, кишечника, брюшной полости.

Ограниченность области исследований рентгена связана с двухмерностью получаемого изображения. На снимке различные органы «накладываются» друг на друга, что может усложнить постановку диагноза или потребовать дополнительных обследований.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — обследование производится с помощью ультразвуковых волн. УЗИ назначается для исследования внутренних органов тела, кровотока и кровеносных сосудов. Большим плюсом этого исследования является отсутствие лучевой нагрузки, что позволяет делать его неограниченное количество раз. Нередко УЗИ назначается для определения динамики и эффективности используемого лечения. В отличие от МРТ и КТ, УЗИ может назначаться для профилактики развития осложнений.

Компьютерная томография (КТ) — обследование проводится с помощью рентгеновских лучей, но изображение получается трехмерным, за счет особой конструкции аппарата КТ. При этом исследовании врач может детально просмотреть различные участки органов на различной «глубине».

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — при этом обследовании, как и при КТ, получается трехмерное изображение, но принцип работы аппарата в электромагнитных волнах, которые вызывают ответную реакцию организма и «записываются».

МРТ и КТ очень похожи, и даже спектр исследований у них схож. Однако, можно отметить, что заболевания костей и зубов обследуют с помощью КТ. А для обследования мягких тканей, суставов и сосудов принято использовать МРТ.

Компьютерно-резонансная томография позволяет проводить обследования полых органов, состояния сосудов, изучать повреждения головного мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии исследуют структуры и оболочки спинного и головного мозга, внутричерепные нервы, связки и мышцы.

В любом случае, для проведения КТ и МРТ необходимо направление врача, который наверняка определит, какой вид обследования больше подойдет для конкретного случая и заболевания.