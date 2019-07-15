Какие ремонтные работы выгодно проводить летом в Бердске

Лето – благоприятная пора не только для отпусков и отдыха, но и для проведения различных строительных работ. В это время не придется откладывать дела, которые невозможно выполнять в холодный сезон.

Летом можно заниматься не только возведением фундамента для будущего дома или какой-либо конструкции, но и другими видами работ

Строительные и ремонтные работы летом можно проводить как на даче или участке, так и в квартире. Одной из таких работ, требующей теплой и сухой погоды, является укладка цементно-песочного раствора или бетона для фундамента или прокладывания дорожек. К тому же материал, необходимый для раствора, летом стоит ниже. Это связано с легкостью его добычи и доставки до нужного места. Также сыпучие материалы можно спокойно хранить на открытом воздухе, не беспокоясь о том, что они могут замерзнуть или впитать в себя морозную влагу. Например, без щебня невозможно обойтись не только при строительстве дома, но и на даче. Щебень бывает трех видов – известняковый, гравийный и гранитный.

Выбираем материалы для строительства

Гранитный щебень является самым высокопрочным компонентом для создания раствора. Плюс ко всему он бывает разных цветов: серого, бурого, красного, розового, что позволяет использовать его при отделочных работах. Гранитный щебень отличается своей морозостойкостью. Является самым оптимальным вариантом укладки дорожек. При этом, гранитный щебень смотрится весьма красиво, несмотря на свою простоту. Известняковый щебень — ударостойкий и экологически чистый материал. Что касается песка, то он бывает двух видов – карьерный и речной. Однако карьерный песок доступнее по ценовому сегменту, несмотря на способ его добычи. При этом для строительства фундамента лучше всего использовать речной песок, который не содержит в себе примесей глины, пыли и кварца.

Летом можно заниматься не только возведением фундамента для будущего дома или какой-либо конструкции, но и другими видами работ. Несмотря на то, что использовать дерево в качестве строительного материала летом не рекомендуется, именно в этот сезон существует большой спрос на различные деревянные постройки. Например, беседки для дачи из сухого профилированного бруса хвойных пород высшего качества или домики из двойного бруса с отсутствием усадки. Сюда же относятся различные хозяйственные постройки, летние кухни, бани, сараи, туалеты и будки. Сухой профилированный брус – строительный материал с естественным процентом содержания влажности, высушенный в специальной для этого камере. Его можно использовать в летний сезон без опасений, что доски начнут гнить от сырости внутри них. Ведь брус уже продается в полностью готовом виде.

Заменяем старое на новое

Прокладывать водопровод или менять батареи тоже лучше всего летом. В это время в трубы не подается горячая вода, требуемая для отопления жилплощади, а с соседями проще договориться о временном перекрытии трубопровода.

Прокладка водопровода на участке не является технологически сложным процессом, но при этом требует внимательного отношения к деталям.

Проводить раскопки траншеи и сливной ямы следует штыковой лопатой с округлыми краями, а расчищать срезанный грунт совковой лопатой. Для прокладывания труб понадобятся инструменты, имеющиеся в хозяйственном арсенале у многих людей. Среди них — ножик, дрель, наждачная бумага, строительный карандаш и рулетка, набор газовых и гаечных ключей и паяльник. Водопроводные трубы бывают нескольких видов, но основными считаются трубы из пластика и полиэтилена. Они уже давно стали отличной альтернативой стальным трубам, у которых выявлен ряд недостатков, связанных с высокой стоимостью и малым сроком службы.

Летом можно обновить фасад или покрасить стены внутри. Строительные смеси, использующиеся для этого, не потеряют своих свойств, как это было бы при низких температурах, а стяжка и штукатурка высохнут быстро. Каждое лето необходимо проводить профилактический осмотр крыши дома. Большинство крыш у дачных домиков покрыты старым шиферным листом. Его следует заменить на более современный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям и отличающийся долговечностью. Летом хорошо менять окна, чтобы не запускать холод в жилое помещение.